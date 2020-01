EMUI 10 : Huawei stoppe le déploiement d’Android 10 sur les Honor 20 et View 20

Huawei a mis en pause le déploiement de la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 20 et View 20. Près de deux mois après le début du déploiement, la firme chinoise a momentanément cessé de pousser la version stable d’Android 10. Dans la foulée, le groupe a annoncé l’arrivée du firmware sur une poignée d’autres téléphones Honor dans les semaines à venir.

Comme le rapportent nos confrères de Huawei Central, le déploiement de la mise à jour Android 10, accompagnée de la surcouche cousine d’EMUI 10 (Magic UI 3.0), sur les Honor 20, Honor 20 Pro et Honor View 20. Pour rappel, le groupe avait lancé le déploiement de la version finale d’Android 10 en novembre dernier.

« Nous souhaitons vous informer que le déploiement de la version stable d’Android 10 sur les Honor 20 et View 20 est temporairement suspendue. Nous allons relancer Android 10 d’ici la deuxième semaine de février 2020. Nous apprécions votre compréhension et votre patience » explique un porte parole de la branche indienne de Honor. Le représentant n’en dit pas plus sur les causes de cette pause. On imagine qu’un bug a été découvert dans la surcouche.

Android 10 arrive sur les Honor 10 et View 10

Quelques heures plus tard, Honor Inde a annoncé le déploiement imminent de la mise à jour sur les Honor 10, Honor View 10 et sur les Honor 20i. Les trois smartphones font déjà partie du programme beta d’Android 10 depuis le début du mois de décembre 2019.

« Nous souhaitons vous informer que le beta testing d’Android 10 / EMUI 10.0 est terminé » annonce la filiale. Le groupe annonce le déploiement de la version stable du firmware d’ici la fin du mois de janvier 2020 sur les Honor 10 et View 10, deux smartphones sortis en 2018. De son côté, le Honor 20i devrait passer à Android 10 dès la seconde semaine de janvier. On vous en dit plus sur le déploiement d’EMUI 10 dès que possible.

