Amazon accusé d’obsolescence programmée sur ses Fire Stick TV, le plaignant demande la remise en service des anciens modèles

En Californie, Amazon est aujourd'hui visé par un recours collectif l'accusant d'avoir intentionnellement rendu inutilisable ses premiers modèles de Fire Stick TV. L'initiateur de la plainte affirme le géant du e-commerce a concrètement briqué ses clés streaming pour inciter les utilisateurs à en racheter une nouvelle.

Amazon Fire TV Stick 4K
Crédits : Amazon

Il est aujourd'hui monnaie courante de voir nos appareils électroniques devenir obsolètes suite à l'arrêt des mises à jour par leur constructeur. Qu'il s'agisse d'une question de sécurité ou simplement d'une trop grande ancienneté du hardware, nos vieux appareils finissent toujours, tôt ou tard, par être laissés sur le bas-côté. Mais quand peut-on considérer qu'il est désormais temps de laisser la place aux générations plus récentes ?

Voilà la question que pose une plainte récemment déposée auprès de la Cour supérieure de Californie par un utilisateur du nom de Bill Merewhuader. Bill raconte avoir acquis une Fire Stick TV via Amazon en 2018, attirée par la promesse de l'entreprise d'avoir un accès instantané à ses plateformes de streaming favorites. Mais en 2022, la firme cesse de prodiguer des mises à jour à ses anciens modèles, privilégiant les plus récents. En 2024, Bill Merewhuader est contraint d'acheter un nouveau modèle, le sien étant devenu inutilisable.

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Cette action en justice lutte contre l'obsolescence programmée des Fire Stick TV

La plainte affirme ainsi qu'Amazon a intentionnellement stoppé les mises à jour sur les deux premières générations de Fire Stick avant que le hardware lui-même ne devienne obsolète. Bill estime ainsi que son Fire Stick TV aurait pu rester parfaitement fonctionnel si Amazon avait maintenu le support logiciel. Mais surtout, le plaignant estime que le constructeur n'a jamais mentionné le fait que l'appareil pouvait cesser de fonctionner après un certain temps.

Soyons honnêtes, il y a peu de chances que cette plainte mène à un changement de taille dans la politique de support d'Amazon — ou de quelconque autre géant de la tech. Mais elle a le mérite de remettre sur la table la question de l'obsolescence programmée, du gaspillage matériel et, de fait, de son impact sur les finances des utilisateurs. Un moyen comme un autre d'alerter (une nouvelle fois) les autorités compétentes.

Source : Top Class Actions


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