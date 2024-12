Edge 50 Neo : le smartphone Motorola est à un excellent prix chez Amazon

Un smartphone de la marque Motorola fait l'objet d'une belle affaire à saisir chez Amazon. Actuellement, le Edge 50 Neo atteint presque la barre des 305 euros.

Pour les dernières heures de l'année 2024, la plateforme allemande du site Amazon vous permet de profiter d'une belle offre sur un smartphone Motorola. En ce moment, le Edge 50 Neo proposé dans un coloris Pantone Grisaille est au tarif exact de 301,51 euros lorsque le produit est ajouté au panier. Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 5,05 euros seront appliqués. Au total, l'article reviendra alors à 306,56 euros. À titre de comparaison, le même téléphone est à 449 euros sur le site de Motorola. Vous faites donc une économie de 140 euros si vous vous le procurez chez Amazon Allemagne.

Dévoilé en même temps que le Edge 50 durant l'été 2024, le Motorola Edge 50 Neo est équipé d'un écran pOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1220 x 2670 pixels, une densité de 460 ppi et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est aussi doté d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 Octo-Core cadencé à 2.5 GHz, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go. L'ensemble est alimenté par une batterie de 4310 mAh avec la recharge rapide à 68W et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14.

Du côté de l'APN, on peut trouver un triple capteur principal de 50 MP (f/1,8, OIS) + 13 MP (capteur ultra grand angle/macro, f/2,2) + 10 MP (téléobjectif, zoom optique x3, OIS), ainsi qu'un capteur frontal de 32 MP (f/2,4). Quant à la connectivité, la 5G-LTE, le Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, le NFC, le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran et la reconnaissance faciale sont de la partie. Plus d'informations sur notre article dédié à la prise en main du Motorola Edge 50 Neo.