Motorola Edge 50 Fusion : pour le Black Friday, la version 512 Go du smartphone 5G est à un super prix

Boulanger propose une belle remise sur le Motorola Edge 50 Fusion dans sa version de 512 Go. Ce smartphone offre un rapport qualité-prix parmi les meilleurs du marché. En ce moment, il fait l'objet d'une réduction de 33 % et passe sous les 300 euros.

Depuis le début du mois de novembre, Boulanger proposer une succession de promotions dans le cadre du Black Friday. Dans son rayon dédié à la téléphonie, on peut notamment trouver un smartphone 5G sous les 300 euros.

Disponible dans son coloris gris ardoise, le Motorola Edge 50 Fusion incluant 512 Go d'espace de stockage est à 299,99 euros au lieu de 449,99 euros. La remise de 150 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce français. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer un coupon de réduction ni de rendre un ancien appareil.

Le Motorola Edge 50 Pro est un smartphone qui est équipé d'un écran pOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. On retrouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Snadragon 7s Gen 2, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 14.

Pour les amateurs de photographies, sachez que la partie APN est composée d'un double capteur de 50 + 13 MP et d'un capteur selfie de 32 MP. Pour terminer, la connectivité est essentiellement constituée de la norme Wi-Fi 5, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du NFC, du GPS et de l'USB Type-C.