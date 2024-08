Motorola dévoile les Edge 50 et Edge 50 Neo et s’attaque directement aux Galaxy A de Samsung

En 2024, Motorola est plus agressif que jamais. Après plusieurs smartphones haut de gamme, la filiale de Lenovo dévoile quatre nouveaux smartphones milieu de gamme. Les Edge 50 et 50 Neo sur le segment premium abordable. Les Moto G35 et G55 pour le segment abordable. 5G et capteur photo 50 mégapixels à tous les étages. Zoom et stabilisation optiques pour les mieux lotis. Et jolis designs. Cette proposition veut bousculer Samsung et ses Galaxy A. Présentations.

En 2024, Motorola se sent pousser des ailes. De retour dans le top 5 en France des marques de smartphones, au coude à coude avec Honor, la filiale de Lenovo se rêve en nouveau challenger de Samsung et Apple, à la place de Xiaomi. Même si Motorola manque encore d’une notoriété et d’une image auprès de la génération Z et des « digital natives », elle dispose d’une offre convaincante sur le haut de gamme. Du Edge 50 Pro au Razor 50 Ultra, deux téléphones sortis au premier semestre et qui nous ont convaincus, la marque s’appuie sur un rapport qualité-prix agressif.

Mais s’il est plus facile de rogner les marges sur le marché premium, c’est déjà beaucoup plus compliqué sur les segments plus abordables, où Samsung et Xiaomi ne laissent que peu de place aux concurrents. Et pourtant, créer des smartphones fonctionnels et abordables est une marque de fabrique chez Motorola. La série Moto G, l’un des derniers héritages du passage de l’entreprise chez Google, tient la dragée haute à Samsung dans certains pays, notamment en Amérique latine. Et cette année, Motorola aimerait bien que ce succès commercial touche aussi l’Europe.

Une gamme de prix établie pour aller chercher les Galaxy A

Pour cela, elle vient de dévoiler quatre nouveaux modèles, deux dans la série Edge et deux dans la série Moto G, qui viendront renforcer une offre représentée uniquement par le Edge 50 Fusion. Il s’agit du Edge 50, du Edge 50 Neo, du Moto G55 et du Moto G35, dont les prix s’échelonnent de 179 euros (G35) à 599 euros (Edge 50), en passant par 249 euros (G55) et 499 euros (Edge 50 Neo), le Edge 50 Fusion venant s’insérer assez logiquement sous le Edge 50 Neo. Ainsi Motorola couvre pratiquement tous les segments qui comptent un Galaxy A. Notez qu’en France, le Edge 50 Pro a baissé de prix de 100 euros, le ramenant au prix du nouveau Edge 50. Trois hypothèses : le Edge 50 Pro remonte à 699 euros, le Edge 50 baisse à 549 euros en France ou Motorola décide de ne pas proposer le Edge 50 en France…

Et nous démarrons cette présentation avec une première remarque générale : comme le leader coréen, Motorola homogénéise encore le design de ses smartphones pour créer un effet de gamme qui n’est pas déplaisant. Ainsi, même le très abordable G35 profite d’une coque élégante où le module photo est élégamment intégré. À l’avant, vous retrouvez des écrans dont la taille est comprise entre 6,4 et 6,7 pouces. La gamme Edge bénéficie d’écran 1,5K pOLED 120 Hz, tandis que les Moto G se contentent de dalle IPS Full HD+. Samsung, à l’inverse, généralise la technologie AMOLED dans ses Galaxy A.

Capteur 50 MP, Dolby Atmos, stabilisation optique et 5G à tous les étages

Côté fiche technique, Motorola s’appuie sur une double stratégie. La généralisation de la 5G dans tous les modèles, même les plus abordables, ce qui n’est pas le cas chez Samsung. Et l’amélioration des caractéristiques photo, avec l’intégration d’un capteur principal de 50 mégapixels sur tous les segments. Bien sûr, tous les modèles n’ont pas le même capteur : il est signé Sony dans la gamme Edge, pas dans la gamme Moto G. Nous constatons aussi que Motorola a définitivement abandonné les capteurs secondaires inutiles (macro et profondeur de champ) que vous pouvez retrouver chez les concurrents. En outre, tous les modèles présentés disposent de deux haut-parleurs accompagnés du codec audio Dolby Atmos. C’est plutôt sympa.

Le Edge 50 est à l’évidence un Edge 50 Pro allégé. Il conserve cependant une grande partie des atours de son grand frère. Nous parlons notamment du très bon Sony Lytia 700C, accompagné de son stabilisateur optique, du téléobjectif stabilisé 3x et du capteur selfie 32 mégapixels. Ajoutons à cela la charge rapide 68 watts, l’écran incurvé et une certification MIL-STD-810H et IP68 contre les chocs et les plongeons, et vous avez une belle alternative au Galaxy A55.

Le Edge 50 Neo est un smartphone qui profite de pratiquement tous les avantages du Edge 50 (et donc par extension de ceux du Edge 50 Pro). Il en a même des exclusifs, comme l’écran pOLED LTPO qui permet une adaptation plus fine du taux de rafraichissement et une meilleure gestion de l’énergie. En revanche, son écran est plus petit (6,4 pouces) et plat, sa batterie moins généreuse et son processeur n’est plus signé Qualcomm, mais MediaTek (Dimensity 7300). Cela justifie en partie la différence de 100 euros entre les deux. Notez aussi que Motorola étend enfin le support logiciel de ces Edge. Il atteint maintenant 5 ans pour l’OS et les mises à jour de sécurité pour le Edge 50 Neo. Voilà une très bonne nouvelle. Les trois autres vont se contenter de 2 mises à jour d'Android et 3 ans de patch de sécurité.

Les détails des fiches techniques des Edge 50 et 50 Neo et des Moto G35 et G55

Voici donc nos premières remarques sur cette nouvelle gamme qui se trouve être assez généreuse. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques principales, modèle par modèle :

Edge 50

Écran incurvé pOLED 1,5K 120 Hz de 6,7 pouces

Processeur Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

Capteur photo principal Sony 50 MP avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Téléobjectif stabilisé zoom 3x

Capteur selfie 32 mégapixels

8 ou 12 Go de RAM

256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 68W (chargeur livré)

(chargeur livré) Compatible 5G

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

Certification IP68 et MIL-SDT-810H

Edge 50 Neo

Écran pOLED LTPO 1,5K 120 Hz de 6,4 pouces

1,5K 120 Hz de 6,4 pouces Processeur MediaTek Dimensity 7300

Capteur photo principal Sony 50 MP avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Téléobjectif stabilisé zoom 3x

Capteur selfie 32 mégapixels

8 ou 12 Go de RAM

256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 4310 mAh compatible charge rapide 68W (chargeur non livré)

(chargeur non livré) Compatible 5G

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

Certification IP68 et MIL-SDT-810H

Moto G55

Écran LCD IPS Full HD+ de 6,5 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 7025

Capteur photo principal 50 MP avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Capteur selfie 16 mégapixels

4 ou 12 Go de RAM

128 Go ou 256 Go de stockage (+ microSD)

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 30W (chargeur livré)

compatible charge rapide 30W (chargeur livré) Compatible 5G

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

Moto G35

Écran LCD IPS Full HD+ de 6,72 pouces

Processeur Unisoc T760

Capteur principal 50 MP

Capteur selfie 32 mégapixels

4 ou 8 Go de RAM

128 Go ou 256 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 18W (chargeur livré)

Compatible 5G

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

N’hésitez pas non plus à consulter notre prise en main du Edge 50 Neo, certainement le modèle plus intéressant de cette sélection.