Soldes d’été ECOVACS : des robots à prix mini pour tout nettoyer, du salon au jardin

L’été est là. Et avec lui, c’est le retour des soldes. Du 25 juin au 22 juillet (compris), ECOVACS en profite pour casser les prix sur plusieurs de ses robots de nettoyage. Aspirateurs, lave-vitres ou tondeuse autonome : la marque déploie une gamme complète pour simplifier le quotidien, à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec jusqu’à 300 € de réduction immédiate, c’est le moment de passer à un entretien plus intelligent… et plus relax.

Automatiser son ménage sans se ruiner : la sélection ECOVACS

Vous êtes intéressé par les soldes d’été ECOVACS, mais vous ne savez pas vers quel appareil vous tourner ? Voici les 3 produits phares à ne pas rater pendant cette période de promotion :

Le DEEBOT T80 OMNI BLACK à 799€ au lieu de 1099€

Le DEEBOT T50 PRO OMNI BLACK à 699€ au lieu de 899€

Le WINBOT W2 PRO OMNI à 549€ au lieu de 599€

Aspirateur haut de gamme, modèle ultra-mince et lave-vitre connecté : chacun de ces appareils vise à libérer du temps et à automatiser des tâches ménagères souvent chronophages. Grâce aux remises actuelles, ces technologies deviennent enfin plus accessibles.

Le DEEBOT T80 OMNI BLACK intègre la technologie OZMO ROLLER, une serpillière à rouleau autonettoyante capable de rester propre tout au long du nettoyage. Avec 200 tours par minute et une pression de 3 700 Pa, le frottement est continu, efficace et supérieur aux systèmes classiques à patins. Son aspiration atteint 18 000 Pa, assistée par la brosse ZeroTangle 3.0 et une brosse latérale ARClean qui limite l’enchevêtrement. Le nettoyage des bords est optimisé grâce à TruEdge 3D, qui ajuste dynamiquement la position de la brosse dans les angles. La station OMNI gère le dosage du détergent, le lavage du patin à température contrôlée (40 à 75 °C), le séchage à l’air chaud (45 °C), et permet jusqu’à 150 jours d’entretien sans intervention.

Le DEEBOT T50 PRO OMNI BLACK se distingue par sa hauteur de 8,1 cm, idéale pour passer sous les meubles bas. Il combine une aspiration puissante de 15 000 Pa à la technologie ZeroTangle 2.0, qui réduit les nœuds de cheveux grâce à une brosse à triple structure en V. AIVI 3D 3.0 permet de reconnaître et contourner les objets en temps réel, tandis que TrueEdge 2.0 optimise le nettoyage des bords avec une plaque de lavage positionnée à 1 mm des murs. Sa serpillière se soulève automatiquement jusqu’à 9 mm pour éviter d’humidifier les tapis. La station OMNI 10-en-1 assure vidange, lavage à 70 °C, séchage à 45 °C, dosage du détergent et recharge intelligente.

Le WINBOT W2 PRO OMNI est un robot lave-vitre capable de fonctionner en continu, même lorsqu’il est branché. Il s’adapte aux grandes baies vitrées comme aux surfaces difficiles d’accès. Son système de pulvérisation à trois buses couvre toute la largeur de la vitre et augmente l’efficacité de nettoyage. La planification de trajectoire WIN-SLAM 4.0 ajuste les déplacements selon la forme de la fenêtre : inclinée, sans cadre ou standard. Sa station 6-en-1 combine chargeur, panneau de commande, support, valise et rangement. Grâce à un moteur sans balais et un système de protection à 12 niveaux, il garantit stabilité et sécurité à chaque utilisation, tout en simplifiant les manipulations au quotidien.

Du jardin au plafond : des robots pour tout faire

Au-delà de ces trois modèles phares, ECOVACS propose également des remises intéressantes sur d’autres produits complémentaires comme :

Le GOAT O1200 RTK à 999€ au lieu de 1099€

Le DEEBOT N30 PRO OMNI 499€ au lieu de 599€

Le DEEBOT T30S COMBO COMPLETE à 799€ au lieu de 999€

Le GOAT O1200 RTK est une tondeuse robot sans câble périphérique. Il suffit de placer la station RTK et de lancer la cartographie automatique. Sa navigation ultra-précise (LELS™ + Lidar) lui permet de suivre des trajets nets, même dans les zones ombragées. Il franchit des passages de 70 cm, gère des pentes de 45 % et détecte plus de 200 types d’obstacles. Il couvre jusqu’à 1 200 m², sans intervention.

Pour les budgets plus serrés, le DEEBOT N30 PRO OMNI concentre l’essentiel. Avec 10 000 Pa d’aspiration, la technologie ZeroTangle 2.0 et une station OMNI compacte, il assure un nettoyage précis, sans enchevêtrement ni effort. Il est capable de cartographier 100 m² en 6 minutes et propose un contrôle complet via l’application ECOVACS HOME.

Enfin, le DEEBOT T30S COMBO COMPLETE combine un robot aspirateur laveur avec un aspirateur à main. Les deux partagent une station bidirectionnelle. L’un nettoie les sols, l’autre les surfaces verticales. L’ensemble est équipé de la technologie TruEdge™, de TrueDetect 3D 3.0, d’un système ZeroTangle et de plusieurs têtes de brosse interchangeables. L’aspirateur à main ne pèse que 1,2 kg, et bénéficie d’un système de vidage automatique en 10 secondes.

Un bon moment pour s’équiper, sans se ruiner

Avec des remises allant jusqu’à 300 €, les soldes d’été ECOVACS rendent plus accessibles des appareils pensés pour alléger les tâches du quotidien. Nettoyage des sols, entretien des vitres ou tonte du jardin : chaque produit répond à un usage précis, avec un vrai gain de temps à la clé.

Ces offres sont disponibles du 25 juin au 22 juillet dans le cadre des soldes d’été. Une période limitée pour s’équiper en fonction de ses besoins, au meilleur prix.

