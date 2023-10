Les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont à un très bon prix avant le Prime Day

À quelques heures du coup d’envoi de la deuxième édition du Prime Day 2023 d’Amazon, le géant du commerce en ligne propose à ses clients d’acquérir des écouteurs sans fil Sony en promotion. Actuellement, les Sony WF-1000XM5 peuvent être obtenus sous les 230 euros.

À l’occasion de la veille de l’édition automnale du Prime Day 2023 (ou les Jours Flash Prime), Amazon Espagne vous permet d’avoir des écouteurs sans fil de la marque Sony à un très bon prix. Disponibles dans un coloris argent, les Sony WF-1000XM5 sont vendus à 226,79 euros au lieu de 319,99 euros ; ce qui fait une économie de près de 90 euros par rapport au prix conseillé. Pour information, le prix indiqué inclut 4,67 euros de frais de port pour une livraison du produit en France.

Sortis au début du mois d’août 2023, les successeurs des WF-1000XM4 de Sony sont dotés d’un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. À propos de l’autonomie, les écouteurs Sony WF-1000XM5 embarquent une utilisation qui peut aller jusqu’à 24 heures avec le boitier de recharge fourni.

Compatibles avec la recharge sans fil et rapide, les accessoires disposent d’une heure d’écoute après seulement 3 minutes de charge. On retrouve enfin la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Pour en savoir plus sur les écouteurs, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Sony WF-1000XM5.