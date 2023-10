Des écouteurs sans fil de la marque Jabra font l’objet d’un bon plan à saisir sur le site de la Fnac. Au cours d’une offre à durée indéterminée, les Jabra Elite 8 Active bénéficient d’une réduction totale de 70 euros sur leur prix conseillé.

Si vous n’avez pas le budget nécessaire pour les Sony WF-1000XM5 en promotion, alors nous vous invitons à rendre sur le site de la Fnac où des écouteurs sans fil de la marque Jabra deviennent plus abordables grâce à une double promotion.

En effet, les Jabra Elite 8 Active disponibles en deux coloris au choix sont vendus par le site e-commerce français au prix de 152,99 euros au lieu de 229,99 euros. La réduction de 70 euros se fait de cette façon : une première remise de 50 euros et une deuxième remise de 15% lorsque le produit est ajouté au panier.

Considérés comme des écouteurs True Wireless de type intra-auriculaire, les Elite 8 Active de Jabra disposent d’un design fermé conçu pour offrir une isolation phonique optimale. À propos des points forts, on retrouve le Bluetooth 5.3, l’audio spatial, les technologies ANC et HearThrough, six microphones, une autonomie maximale de 32 heures, et les normes d’étanchéité IP68 et IP54. Enfin, la paire d’écouteurs est livrée des embouts EarGels en silicone (en trois tailles différentes).