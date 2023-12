Profitez d’Android 13.0 dans votre voiture grâce à ce dispositif avec -57% de remise chez AliExpress

Rendez-vous avant demain matin chez AliExpress pour vous procurer ce dispositif exclusif qui permet de profiter de tous les avantages d'Android 13.0 dans votre voiture, le tout à un prix réduit de -57%. On vous explique tout ci-dessous.

Le Carlinkit-CarPlay Ai TV Box Plus, qui permet de profiter d'Android 13.0 sur le tableau de bord de votre voiture, est actuellement disponible à un prix incroyablement réduit sur AliExpress : 119,66€ au lieu de 281,05€ (-57% de remise).

Cette offre est une aubaine pour ceux qui cherchent à enrichir leur expérience automobile avec la technologie la plus récente. Toutefois, cette opportunité est éphémère : la promotion ne dure que quelques heures de plus et prend fin demain matin à 8h59 ! Ne manquez donc pas cette chance unique d'acquérir le Carlinkit-CarPlay Ai TV Box Plus à un prix mini sur AliExpress.

Le Carlinkit-CarPlay Ai Box Plus : une révolution pour votre automobile

Le Carlinkit-CarPlay Ai TV Box Plus est un appareil multifonctionnel doté d'un système Android 13.0, offrant à la fois CarPlay sans fil et Android Auto dans un seul module. Il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 original et authentique, un puissant processeur à 8 cœurs. Cet appareil est équipé de la capacité de télécharger et installer gratuitement différents logiciels et applications depuis le Google Play Store, enrichissant ainsi l'expérience utilisateur.

Il dispose d'une double fonctionnalité Bluetooth intégrée, permettant des appels mains libres et la lecture de musique, ainsi que la connexion à divers accessoires Bluetooth tels que TPMS et OBDII. En termes de capacités multimédias, il prend en charge l'affichage vidéo HD, permettant aux utilisateurs de profiter de contenu sur des plateformes comme YouTube et Netflix.

Pour la connectivité internet, le Carlinkit-CarPlay Ai TV Box Plus est équipé de la technologie 4G/3G/2G. Il peut servir de routeur Wi-Fi mobile ou utiliser une carte SIM 4G LTE pour une navigation internet fluide. En termes de mémoire, il propose des options de 4 Go de RAM avec 64 Go de ROM ou 8 Go de RAM avec 128 Go de ROM, offrant une grande capacité de stockage extensible jusqu'à 256 Go.

Enfin, cet appareil est également capable de fonctionner comme un routeur Wi-Fi mobile (fonction MIFI), fournissant des hotspots Wi-Fi pour d'autres appareils réseau. Sa plage de températures de fonctionnement va de -25 à +75 ℃, ce qui en fait un dispositif robuste et fiable pour une utilisation dans divers environnements.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.