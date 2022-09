Galaxy Buds2 : les écouteurs sans fil Samsung sont à moins de 50 €

Les Galaxy Buds2 deviennent de plus en plus abordables grâce à ce bon plan en provenance de Cdiscount. Les écouteurs sans fil signés Samsung peuvent en effet être obtenus à exactement 49 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que Cdiscount propose les Galaxy Buds2 sous la barre des 80 euros. En effet, les écouteurs sans fil de la marque Samsung disponibles dans un coloris vert olive sont à exactement 79 euros sur le site e-commerce français (avec les frais de port offerts dans le cas d'une livraison en point relais).

Jusqu'au 30 septembre 2022, les Samsung Galaxy Buds2 sont éligibles à une offre de remboursement de 30 euros dont les conditions sont à consulter ici. Avec cette ODR, les écouteurs sans fil sont donc au prix de revient de 49 euros seulement.

Sortis durant l'été 2021, les Galaxy Buds2 de Samsung sont des écouteurs qui disposent de deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), d'un design ergonomique et d'un son immersif. Du côté de l'autonomie, les écouteurs de la marque coréenne peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 29 heures avec l'étui de charge fourni (et sans la réduction active de bruit). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds2.