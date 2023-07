Une smartwatch complète, dotée d’une bonne autonomie, au design réussi et résistante à l’eau, c’est forcément hors de prix ? Pas avec Ice-Watch, la marque de montre connectée qui propose un rapport qualité-prix agressif pour offrir un produit de qualité aux budgets les plus serrés. Suivi du sport et de la santé, fonctions du smartphone sur la montre, la ICE Smart One est un modèle de polyvalence.

C’est l’été, il fait chaud, et bon nombre d’entre nous cherchent un peu de fraicheur à la piscine ou à la plage. Pour toujours avoir l’heure avec soi, suivre ses performances sportives, et bien plus encore, la montre connectée du fabricant belge Ice-Watch est le compagnon idéal à votre poignet. Et contrairement aux idées reçues, il n’y a aucun besoin de se ruiner pour s’équiper d’une smartwatch performante.

Résistante à l’eau et autonome

Avec son cadran de forme rectangulaire aux coins arrondis et sa molette de navigation, le design de la tocante fait mouche. Pour plaire à tous les goûts, la marque a eu la bonne idée de proposer plusieurs options de combinaison de coloris entre le cadran et le bracelet. Son large écran tactile de 1,85 pouce dispose d’une qualité HD, pour un affichage suffisamment large et détaillé afin d’obtenir une expérience visuelle confortable. Un écran tactile, bien évidemment.

L’un des grands points forts de la smartwatch est sa certification IP68. Celle-ci garantit d’une part la résistance du produit aux poussières les plus fines et certifie d’autre part son étanchéité à l’eau claire. Cette protection est équivalente à la certification 5ATM, confirmant que la montre peut être immergée. Elle résiste aussi à une pression modérée, comme le jet d’une douche, aux éclaboussures et à la pluie, par exemple.

Même si cette smartwatch n’est pas aussi bien protégée contre les infiltrations qu’une montre de plongée, la certification IP68 fait tout de même de l’Ice-Watch un investissement intéressant pour pratiquer des sports outdoor, pour offrir un cadeau à un adolescent ou à un étudiant après son année d’étude par exemple.

Contrairement à d’autres montres connectées de marques bien connues, vous n’aurez pas besoin de recharger votre smartwatch tous les jours pour en profiter pleinement. Ce modèle délivre une autonomie comprise entre 3 et 5 jours en fonction de votre usage, de quoi voir venir avant de sortir le chargeur.

L’extension de votre smartphone

La montre connectée se synchronise avec votre smartphone par Bluetooth. Elle permet de contrôler certaines options de votre mobile directement depuis le poignet, sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa proche ou de son sac. Vous accédez par exemple à vos appels récents, à un clavier virtuel servant à saisir un numéro à appeler, ou à tous vos contacts enregistrés sur votre smartphone.

Vos notifications sont également synchronisées entre votre mobile et la smartwatch, permettant de ne rien rater d’important et de vérifier rapidement si vos dernières notifications méritent de sortir votre smartphone. Vous avez la possibilité d’invoquer l’assistant intelligent vocal de votre téléphone via un mot d’activation, d’utiliser la montre connectée comme télécommande pour l’appareil photo de votre mobile, ou encore de contrôler la musique que vous êtes en train d’écouter : mise en pause, lecture, morceau suivant ou précédent, réglage du volume…

L’interface est intuitive, la montre propose plusieurs watch faces variées et colorées pour combiner esthétique et praticité. Outre l’aspect purement artistique, votre choix de cadran virtuel conditionne aussi les informations et données qui apparaissent à l’écran, comme la météo, le nombre de pas quotidiens effectués, la batterie, le nombre de calories brûlées, ou encore la fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi programmer la montre pour qu’elle vous réveille de vibrations au poignet, une méthode plus agréable que l’alarme stridente de votre smartphone.

Le suivi de la santé et du sport

Ice-Watch soigne aussi le suivi de la santé sur la montre ICE Smart One. Un capteur mesure la fréquence cardiaque en continu et la smartwatch peut aussi mesurer votre tension artérielle ainsi que votre taux d’oxygène, afin de vérifier que tout va bien de ce côté. Il est possible de sauvegarder ses résultats pour les comparer et comprendre si son état s’améliore ou empire.

Le podomètre compte le nombre de pas effectués chaque jour, vous incitant à vous fixer des objectifs et à vous dépenser plus. Il est même possible de paramétrer des alertes de rappel sédentaire. Si vous êtes resté assis trop longtemps, votre montre vous rappelle alors qu’il est temps de bouger et de déverrouiller un petit peu les jambes. Les données de distance parcourue ou de calories brûlées permettent, elles aussi, d’atteindre de manière plus ludique vos objectifs d’activité.

On retrouve également des entraînements respiratoires, de relaxation et d’aide à l’endormissement. Le système propose en outre une fonction de suivi du sommeil, qui va enregistrer la durée totale de vos périodes de sommeil et ses différentes phases. En analysant vos résultats, vous comprendrez plus facilement comment vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil, gérer vos cycles, favoriser votre endormissement et vous réveiller en pleine forme.

Côté sport, la montre est compatible avec plus de 100 activités physiques. Course, natation, cyclisme, culturisme… Enregistrez et suivez vos progrès grâce à l’application mobile ICE ONE, disponible gratuitement sur le Google Play Store d’Android et l’App Store d’iOS. Déterminez vos programmes d’entraînement, essayez de battre progressivement vos meilleures performances et suivez l’évolution de vos scores ainsi que leurs effets sur votre corps et votre santé. La smartwatch pousse à se dépasser et à garder la motivation sur le long terme.

Un prix inférieur à 100 euros

Toutes ces prestations vous sont accessibles à un prix contenu : 99 euros sur le site officiel d’Ice-Watch, un tarif extrêmement attractif au vu du design de l’appareil et des fonctions proposées. Quatre modèles de la ICE Smart One sont disponibles : Rose-Gold Nude White, Black Navy, Rose-Gold Nude Black et Silver Black Navy.

Vous pouvez aussi acquérir pour seulement 19 euros supplémentaires un bracelet de rechange pour casser la monotonie et changer de coloris selon vos goûts ou votre humeur du moment. Notez que, pour l’achat d’une montre ICE Smart One, votre premier bracelet de rechange est actuellement offert.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ice-Watch.