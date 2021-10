Jabra Elite 85t : les écouteurs sans fil sont au meilleur prix chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d'une promotion intéressante sur les Jabra Elite 85t, sachez que les écouteurs sans fil de la marque suédoise sont au meilleur prix chez Amazon. Ils sont en effet proposés à moins de 160 euros par le géant de l'e-commerce.

Profitez vite de ce bon plan Amazon pour vous procurer les écouteurs sans fil Jabra Elite 85t à un super prix. Le célèbre géant du commerce en ligne les propose dans leur coloris noir titane à 156,99 euros.

Il s'agit ici d'une offre intéressante puisqu'on les trouve généralement aux alentours des 250 euros. Avec cet achat, vous faites donc une économie de 93 euros. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais et l'article est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Commercialisés à la rentrée 2020, les Jabra Elite 85t sont des écouteurs sans fil de type True Wireless qui ont la particularité d'être équipés de la technologie Jabra Advanced Active Noise Cancellation permettant un contrôle total du son grâce au curseur ANC réglable, combiné à 6 microphones intégrés pour des appels au son cristallin. Les écouteurs disposent de haut-parleurs de 12 mm pour un son clair et sont compatibles avec Amazon Alexa, Siri et Google Assistant. Au niveau de l'autonomie, les accessoires peuvent être utilisés jusqu'à 5,5 heures avec l'ANC activée, jusqu'à 25 heures avec le boîtier de chargement et jusqu'à 31 h sans l'ANC. Enfin, les Elite 85t de Jabra sont fournis avec un étui de chargement sans fil, un câble de chargement USB-C et 3 embouts ovales en silicone.

