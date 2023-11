Les Nothing Ear 2 font l'objet d'une vente flash sur le site Amazon. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, la paire d'écouteurs sans fil passe sous les 110 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

À quelques jours de la période du Black Friday 2023, Amazon effectue une vente flash sur une sélection d'articles issus de l'univers du high-tech. Dans son rayon consacré au domaine des casques & écouteurs, le géant du commerce en ligne donne la possibilité à ses clients de se procurer les Nothing Ear 2 à 109 euros au lieu de 125 euros.

Cela fait une réduction de 16 euros par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce. À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne les deux coloris de la paire d'écouteurs (blanc ou noir), les frais de port sont offerts si la livraison à domicile est choisie et il est possible de payer l'article en quatre fois sans frais.

Dévoilés en mars 2023, les Ear 2 de Nothing sont des écouteurs intra-auriculaires stéréo sans fil qui possèdent des drivers dynamiques de 11,6 mm, une réduction de bruit active jusqu'à 40 dB, une plage de fréquence de 5 000 Hz, un triple microphone avec Clear Voice Technology et une double connexion Bluetooth. On retrouve également l'indice d'étanchéité IP54, une autonomie pouvant aller jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge fourni et la possibilité d'avoir 8 heures d'autonomie supplémentaire avec 10 minutes de charge. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article lié au test des Nothing Ear 2.