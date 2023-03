Les Nothing Ear (2) seront dévoilés le 22 mars 2023, c’est officiel

Nothing va présenter sa nouvelle paire d’écouteurs True Wireless, les Nothing Ear (2), le 22 mars prochain à 16 heures. La marque a confirmé l’information via une invitation. Pas plus de détails sur ce produit pour le moment, même si un visuel nous donne des indices.

En 2021, Nothing a bousculé le petit monde de la tech avec les Ear (1), écouteurs True Wireless de qualité vendus à un prix raisonnable. Depuis, la marque britannique nous a offert d’autres écouteurs, les Ear Stick, et surtout le Nothing Phone (1). On connait désormais son prochain produit : ce seront les Ear (2).

La société britannique revient aux sources avec une nouvelle itération de son premier bébé. Les Nothing Ear (2) seront dévoilés le 22 mars prochain à 16 heures, heure française. Bien entendu, nous serons au rendez-vous pour vous partager la nouvelle.

Pour le moment, Nothing n’a pas donné de détails concernant ses nouveaux écouteurs, juste une simple image d’un scarabée soulevant ce qui semble être le boîtier des Ear (2). On peut apercevoir un design transparent, à l’image de ce que fait le constructeur depuis son tout premier produit. La boîte semble adopter grosso modo la même forme que les Ear (1). Ce n'est pas réellement une surprise, étant donné qu'il y a quelques mois des fuites nous avaient montré un terminal qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au premier modèle.

C’est surtout au niveau des caractéristiques techniques et du prix que la marque est attendue au tournant. Les premiers Ear étaient dotés d’une réduction active de bruit (ce n’était pas le cas sur les Stick) ainsi que d’un son de qualité pour 99 euros (prix de lancement). On espère que ce modèle 2023 va continuer sur cette lancée. On peut miser sur une amélioration sonore mais aussi sur des ajustements au niveau de l'ergonomie.

2023 a tout pour être une année charnière pour la jeune marque. En plus de ses écouteurs, elle compte bien présenter son Nothing Phone (2). Si pour l’instant il reste encore bien mystérieux, le président de la marque Carl Pei a déjà annoncé qu’il serait propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon de la série 8.