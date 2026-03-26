EcoFlow frappe fort avec une nouvelle station d’énergie portable à 549 € qui recharge en moins d’une heure

EcoFlow lance la DELTA 3 Classic, une station d'énergie portable de 1024 Wh qui recharge à 80 % en 45 minutes. Puissante, silencieuse et simple à utiliser, elle est disponible dès aujourd'hui à prix réduit pour son lancement. On vous dit tout ci-dessous.

Vous partez camper le week-end, vous vivez dans un van ou vous travaillez régulièrement en extérieur ? Trouver une prise devient vite le problème numéro un. EcoFlow vient de lancer la DELTA 3 Classic pour y répondre : une nouvelle station d'énergie portable de 1024 Wh qui mise sur trois choses :

Beaucoup de puissance Une recharge ultra-rapide Une utilisation facile sans apprentissage spécifique

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EcoFlow DELTA 3 Classic, une station d'énergie qui va droit au but

Avec la DELTA 3 Classic, EcoFlow présente une station d'énergie portable de 1024 Wh pensée pour alimenter vos appareils partout où une prise murale n'existe pas. C’est une grande batterie rechargeable embarquant plusieurs sorties et ports USB, que vous glissez dans le coffre avant de partir en camping, en road trip ou travailler sur un site isolé. Elle s'adresse aux campeurs, aux voyageurs en van, aux travailleurs nomades et à tous ceux qui refusent de dépendre du réseau électrique pour profiter de leurs équipements.

Pas besoin d'être électricien ou passionné de tech pour s'en servir : vous la posez, vous branchez, vous oubliez qu'elle est là. Silencieuse, pilotable depuis votre téléphone et légère pour sa catégorie, la DELTA 3 Classic s'efface pour vous laisser profiter de l'essentiel : votre aventure.

Une puissance de 1800 W dans le coffre, pour ne manquer de rien

Vous avez besoin de recharger votre téléphone, faire tourner un réfrigérateur portable et chauffer de l'eau en même temps ? La DELTA 3 Classic en est capable. Avec 1800 W en sortie nominale et 3600 W en crête, elle absorbe plusieurs appareils branchés simultanément sans broncher.

Et si vous avez des équipements plus gourmands, la technologie X-Boost d'EcoFlow lui permet de prendre en charge des appareils jusqu'à 2400 W, ce qui vous évite de passer sur un modèle plus encombrant. En clair, vous disposez d'une station qui tient la comparaison avec des systèmes bien plus volumineux, dans un format qu'on pose dans n'importe quel coffre de voiture.

45 minutes pour passer de 0 à 80 %, où que vous soyez

C'est souvent le talon d'Achille des stations d'énergie portable : le temps de recharge. La DELTA 3 Classic répond avec la technologie X-Stream d'EcoFlow, qui lui permet d'atteindre 80 % de charge en seulement 45 minutes sur secteur. Pratique quand vous avez une heure devant vous avant de repartir sur la route.

Et si vous êtes loin de toute prise, plusieurs alternatives existent :

Recharge via panneau solaire

Via votre voiture

En mode hybride en combinant plusieurs sources en même temps

De quoi adapter la recharge à votre situation, que vous soyez sur un camping-car, au bord d'un lac ou en pleine forêt.

12 kg, moins de bruit qu'une conversation, et une appli pour tout gérer

À 12,1 kg, la DELTA 3 Classic entre dans la catégorie des stations qu'on charge dans le coffre sans se faire mal au dos. Ses dimensions compacte (398 × 200 × 283 mm) lui permettent de trouver sa place dans un van aménagé, sous un siège ou dans un coin de tente sans envahir l'espace. Côté bruit, elle tourne à moins de 30 dB sous une charge de 600 W, ce qui correspond à peu près au niveau sonore d'une bibliothèque.

Vous pouvez donc l'utiliser la nuit sur un camping sans déranger vos voisins de parcelle. Sa batterie LFP garantit une longévité et une sécurité supérieures aux technologies classiques. Et si vous voulez garder un œil sur la charge ou gérer la consommation à distance, l'application EcoFlow vous donne le contrôle depuis votre téléphone.

Disponible dès aujourd'hui, avec des offres de lancement jusqu'au 15 avril

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Vous êtes intéressé ? Bonne nouvelle : la DELTA 3 Classic est disponible dès aujourd'hui sur le site officiel d'EcoFlow et sur Amazon, à 549 € au lieu de 599 €. En prime, vous pouvez profiter de 5% de remise supplémentaire :

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Et si vous voulez en profiter pour compléter votre setup, EcoFlow propose deux offres groupées valables jusqu'au 15 avril 2026 :

DELTA 3 Classic + chargeur alternateur 500 W à 749 € (-50 % sur le bundle)

DELTA 3 Classic + panneau solaire portable 160 W à 724 € (-50 % sur le bundle)

Avec la DELTA 3 Classic, vous profitez d'une station d'énergie portable puissante et sans prise de tête, que vous soyez perdu au fond d'un camping sans branchement, en road trip sur une route qui ne figure pas sur Google Maps ou en plein chantier à des kilomètres de la première prise. 1800 W, une recharge en 45 minutes et un poids accessible : difficile de faire plus efficace dans ce format. Les offres de lancement sont valables jusqu'au 15 avril, autant en profiter pendant que c'est encore le bon moment.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par EcoFlow.