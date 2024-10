Echo Pop : Boulanger propose l’assistant vocal Amazon en forte promotion

Profitez vite de ce bon plan Boulanger avant qu'il ne soit trop tard ! Actuellement, le site e-commerce français vous permet de bénéficier d'une réduction de près de 65 % sur l'achat de l'assistant vocal Amazon Echo Pop.

Après l'offre sur le Fire TV Stick 4K, c'est au tour d'un autre appareil Amazon de faire l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger. Au cours d'une durée indéterminée, l'assistant vocal Echo Pop disponible en trois coloris au choix passe de 54,99 euros à 19,99 euros seulement. Avec cette réduction de près de 65 % de la part de Boulanger, vous faites une économie de 35 euros.

Lancée en même temps que d'autres produits de la gamme Echo il y a plus d'un an, la version de 2023 l'Echo Pop est à la fois un assistant vocal et une enceinte Bluetooth. Compact et équipé de diverses fonctionnalités, l'objet connecté du géant Amazon qui offre un son riche a été conçu pour les chambres à coucher et les petits espaces de la maison.

Compatible avec Alexa, l'Echo Pop donne la possibilité à ses utilisateurs de mettre de la musique ou d'utiliser la voix pour contrôler facilement les appareils connectés. À propos de ses autres caractéristiques, l'assistant vocal Echo Pop qui affiche des dimensions de 9,9 x 9,1 x 8,3 cm embarque un haut-parleur frontal de 41 mm, une connectivité Wi-Fi a/b/g/n et la technologie sans fil Bluetooth.