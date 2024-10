Fire TV Stick : Amazon brade sa clé HDMI à moitié prix

Les versions standard et 4K du Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon dans le cadre des Ventes Flash du printemps. En ce mois d'octobre 2024, vous pouvez bénéficier d'une jolie réduction de près de 50%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FULL HD)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (VERSION 4K)

En septembre 2023, Amazon lançait ses nouveaux modèles du Fire TV Stick. Un an plus tard, la version 4K de la clé HDMI multimédia fait l'objet d'une grosse chute de prix. En effet, le Fire TV Stick 4K de 2023 passe de 69,99 euros à 36,99 euros grâce à une remise immédiate de 47 %.

Si vous préférez la version standard du Fire TV Stick, elle est à 26,99 € au lieu de 44,99 € (-40%). L'offre promotionnelle est réservée à tous les clients Amazon et la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais.

Transformez votre expérience les Fire TV Stick à moitié prix

Livré avec une télécommande vocale Alexa, le Fire TV Stick 4K de deuxième génération se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur de streaming dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6, et des technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté embarque un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Enfin, le Fire TV Stick 4K arrive avec un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.

De nombreux autres produits sont en promotion dans le cadre des Ventes Flash Amazon du printemps. Alors que la campagne devrait s'adresser aux abonnés Prime, tout le monde peut profiter des premières offres.