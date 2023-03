Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo dévoile une vidéo de gameplay démentielle

Nintendo vient de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay pour Zelda Tears of the Kingdom. La suite de Breath of the Wild s’est montrée un peu plus et promet de grandes choses. Sortie prévue le 12 mai 2023.

S’il y a bien un jeu que les fans de Nintendo attendent cette année, c’est Zelda Tears of the Kingdom. La suite de Breath of the Wild s’est dévoilée dans une longue vidéo de gameplay. C’est la première fois que le jeu se montre autant. Il faut dire que Nintendo a fièrement annoncé que son développement était terminé.

Tears of the Kingdom ne veut pas réinventer la roue, mais reprendre la formule du premier volet, améliorer ce qui a marché et ajouter des choses inédites. Cette vidéo nous montre ce qui nous attend.

Zelda Tears of the Kingdom mettra l’accent sur la création

La première chose à savoir, c’est que Tears of the Kingdom reprendra le même monde ouvert que Breath of the Wild, mais profondément modifié. Des îles volantes ont fait leur apparition dans le ciel. Pour y accéder, il suffira de trouver un morceau tombé sur terre puis d’utiliser un nouveau pouvoir, rewind, afin de remonter le temps et de le faire remonter.

D’autres pouvoirs ont été présentés, comme la possibilité de traverser les murs ou encore de saisir des objets à distance pour les combiner. Car c’est bien là la grosse nouveauté de Tears of the Kingdom : donner la possibilité au joueur de créer ce qui lui plaît. Cela passe par des véhicules ou encore des armes. Par exemple, il est possible de fusionner un bâton avec un rocher pour créer une masse, ou encore de combiner deux bâtons pour en fabriquer un avec plus d’allonge. En alliant troncs d’arbres et ventilateur, cela donne un bateau volant ! Les possibilités sont infinies, selon Nintendo.

Dans tous les cas, cette séquence de gameplay en a montré beaucoup, mais la firme japonaise assure que nous n’avons vu là qu’une toute petite portion du jeu final.

Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom sera la suite directe de Breath of the Wild. Annoncé en 2019, le titre est attendu comme le messie par les joueurs. Il faut dire que le premier volet avait donné un vrai coup de pied dans la fourmilière, révolutionnant le concept même de l’open world. On s’attend donc à quelque chose de grandiose, tout simplement. Sortie prévue le 12 mai 2023.