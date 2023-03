The Last of Us Part I : le lancement sur PC est catastrophique, les joueurs dénoncent des bugs à foison

Qui aurait pu penser que The Last of Us, l’un des jeux les plus acclamés par la critique et les joueurs de tous les temps, recevrait des mauvaises notes le jour de sa sortie sur PC ? C’est pourtant bien ce qui est en train de se passer. Dans les commentaires, les joueurs sont nombreux à se plaindre de bugs incessants, rendant le titre de Naughty Dog tout simplement injouable.

The Last of Us Part I est la dernière cartouche que Sony lance sur le marché PC aujourd’hui. Et pas n’importe quelle cartouche, puisqu’il s’agit certainement de l’un des jeux PlayStation les plus appréciés de tous les temps. Couplé à l’adaptation en série par HBO qui vient de terminer sa première saison, tous les éléments étaient réunis pour que la sortie PC soit un immense carton. Pourtant, c’est tout l’inverse qui est en train de se produire.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le jeu mythique de Naughty Dog stagne actuellement à une moyenne d’évaluations « plutôt négatives » sur Steam. Dans les commentaires, tous disent la même chose : le titre est tellement truffé de bugs qu’il est tout bonnement injouable. « Des chargements toutes les 2 minutes qui durent bien trop longtemps. Des glitchs, des bugs à tout va. Le jeu plante. J’ai dû le redémarrer 2 fois en l’espace de 20 minutes », témoigne ainsi l’un d’entre eux.

Attendez le patch avant de jouer à The Last of Us sur PC

Pourtant, le lancement de cette version PC avait justement été retardé de 25 jours pour laisser le temps aux développeurs de corriger ces bugs, Naughty Dog ayant alors déclaré vouloir que « les débuts sur PC se fassent dans les meilleures conditions possibles ». Malheureusement, il semblerait que ce report n’ait pas été suffisant. À ce stade, tout laisse penser qu’un patch est absolument nécessaire pour pouvoir profiter du titre.

Dans les commentaires, des solutions sont tout de même proposées. Certains indiquent en effet qu’en limitant le framerate à 60 FPS et en activant V-Sync, la majorité des problèmes d’optimisation disparaissent. De son côté, Naughty Dog a confirmé sur Twitter être au courant des bugs rencontrés par les joueurs et assure que ses équipes ” enquêtent activement sur les multiples problèmes signalés ».