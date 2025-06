Le Dyson V8 Advanced est enfin à prix accessible avec 120 € de réduction pendant les soldes !

Vous cherchez un nouvel aspirateur performant et pas cher ? Pendant les soldes, de nombreux modèles se retrouvent à prix cassé alors c’est le bon moment pour passer à l’action. Le Dyson V8 Advanced est la nouvelle version du mythique V8. Ce module est affiché à 279 € au lieu de 399 €. Quelle chance !

Les soldes d’été débutent à peine et comme chaque année, les amateurs de bons plans sont au taquet. C’est l’occasion de s’offrir des produits qui sont normalement trop chers tout le restant de l’année. La marque Dyson est ainsi réputée pour ses aspirateurs haut de gamme proposés à des prix trop élevés.

Heureusement, durant cette période de nombreuses baisses de prix, vous pouvez trouver l’excellent DysonV8 Advanced qui passe de 399 € à 279 € seulement chez Boulanger.

Le Dyson V8 Advanced est à petit prix pour les soldes

Quand on parle d’aspirateurs balais puissants et fiables, Dyson reste une référence incontournable. Mais la qualité a un prix, et ce n’est pas toujours à la portée de tous. Heureusement, il existe un modèle qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui peut se trouver pendant les soldes à moins de 280 euros.

Ce modèle, c’est le Dyson V8 Advanced, une version améliorée du mythique V8. Conçu pour s’adapter à tous les types de sols, cet aspirateur balai est aussi performant sur un parquet délicat que sur de la moquette, du carrelage ou un tapis épais. Il embarque un moteur numérique qui génère une puissance d'aspiration maximale de 130 airwatts. En plus, il est équipé d’une nouvelle brosse motorisée spécifiquement conçue pour aspirer et démêler automatiquement les cheveux et les poils. Il est donc idéal pour les foyers avec animaux ou pour les personnes qui ont des cheveux longs.

Son isolation a aussi été améliorée tout comme son système de filtration hermétique qui capture 99,99 % des particules ≥ 0,3 µm.

Il offre deux modes d’utilisation selon vos besoins : un mode standard avec jusqu’à 40 minutes d’autonomie, parfait pour les séances de ménage quotidiennes, et un mode Boost, qui libère toute la puissance du moteur pour un nettoyage intensif, sur une durée de 7 minutes.

Pensé pour le confort, il est léger (environ de 2,5 kg) et facile à manipuler. Il peut également se transformer en aspirateur à main, idéal pour nettoyer les canapés, les escaliers ou l’intérieur d’une voiture. Son bac à poussière de 0,54 L permet d’enchaîner les passages sans devoir le vider en permanence.

Si vous attendiez une bonne occasion pour vous équiper d’un aspirateur sans fil Dyson sans exploser votre budget, c’est le moment. Le Dyson V8 Advanced coche toutes les cases : puissant, polyvalent, ergonomique, et surtout, en promotion pendant les soldes.