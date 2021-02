DuckDuckGo lance Maps, une alternative à Google Maps qui protège votre vie privée

DuckDuckGo est un moteur de recherche alternatif qui a pour crédo de protéger et respecter la vie privée de ses utilisateurs. Figurez-vous que le moteur de recherche propose également un service de cartographie, similaire à Google Maps. La collecte de données en moins.

Avec la récente polémique autour des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, les utilisateurs sont de plus en plus soucieux quant à la manière dont sont traitées leurs données personnelles. Certains sont donc partis en quête d'une alternative à WhatsApp, Facebook, mais également à Google.

Voilà pourquoi la popularité et la fréquentation de DuckDuckGo ont explosé ces dernières semaines en atteignant 100 millions de recherches en une journée. Ce moteur de recherche alternatif a choisi de faire de la confidentialité son cheval de bataille. Aucune donnée personnelle n'est collectée, aucune requête n'est transférée vers de tierces parties.

Bien entendu, les développeurs de DuckDuckGo appliquent cette politique à l'ensemble de leurs services. De fait, et si vous cherchez une alternative de Google Maps moins invasive, il existe DuckDuckGo Maps. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur l'onglet Maps dans les filtres de recherche. La pertinence des résultats est excellente et l'interface se veut flexible et intuitive.

À lire également : DuckDuckGo est le 2e moteur de recherche le plus mis en avant sur Android après Google

Un retard conséquent à rattraper du côté des fonctionnalités

Bien entendu, l'absence de collecte de données a un prix. DuckDuckGo Maps est tout de même loin d'afficher l'efficacité d'un Google Maps. Contrairement à Google qui est doté de moyens colossaux, DuckDuckGo n'est pas en position de développer sa propre solution cartographique de zéro.

Pour ce faire, DuckDuckGo a donc choisi de baser son service sur MapKitJS, une API javascript lancée par Apple en 2018. La marque à la pomme a utilisé cette technologie pour développer Apple Plans, son service de cartographie installé par défaut sur les smartphones et les tablettes du constructeur.

DuckDuckGo a opté pour MapKit JS en raison de l'absence d'obligation de fournir des données à Apple. “Notre politique de confidentialité stricte, qui consiste à ne pas collecter ou partager d'informations personnelles, s'étend à cette intégration. Nous n'envoyons aucune information personnelle identifiable telle que l'adresse IP à Apple ou à d'autres tiers”.

La seule ombre au tableau est le manque criant de fonctionnalités phares chez DuckDuckGo Maps, par rapport à ce que propose la concurrence, Google Maps et Waze en tête. Ainsi, vous ne trouverez pas de mode “Street View”, d'informations sur la circulation, ou encore d'indications sur les transports publics ou les stations de vélos en libre-service par exemple. Le prix à payer pour préserver ses données ?

Source : How To Geek