Ces jeux vidéo très prometteurs dévoilent leur gameplay en vidéo, ne passez pas à côté !

À l'occasion de son State of Play, Sony a dévoilé plusieurs jeux vidéo. Ces 3 là se démarquent du reste et ça tombe bien, ils ont chacun droit à une vidéo montrant des phases de gameplay. Les voici.

C'est un rendez-vous annuel que beaucoup attendent. Depuis 2019, Sony tient son State of Play, une conférence qui consiste majoritairement à enchaîner les présentations de jeux vidéo à venir. Comme les Nintendo Direct en somme.

Le dernier en date s'est tenu le 4 juin 2025 et il a su retenir notre attention à plusieurs moments. Nous avons sélectionné 3 titres qui promettent de très bonnes choses, même si bien sûr il faudra attendre d'y jouer manette en main pour le confirmer. La bonne nouvelle, c'est que tous ont droit à une démonstration de phases de jeu en vidéo.

Sony dévoile 3 jeux que l'on a hâte d'essayer, découvrez leur gameplay en vidéo

Voici les titres qui nous ont le plus marqué lors du Play State de Sony. On démarre avec un jeu qui dévoile enfin sa date de sortie.

Silent Hill f

Nous avons déjà aperçu l'ambiance horrifique particulière de Silent Hill f dans sa première bande-annonce de mars dernier. Le nouvel opus de la série d'horreur ne se déroule pas dans la ville fictive qui donne son nom eu jeu, mais au sein du village japonais d'Ebisugaoka dans les années 60.

Nous incarnons Hinako Shimizu, une adolescente qu'une voix fantomatique accuse à répétition de “trahison“. La vidéo ci-dessus met notamment l'accent sur les phases de combat. Pas d'arme à feu, mais un simple tuyau en métal avec lequel la jeune fille frappe sur des genres de marionnettes et d'épouvantails désarticulés effrayants à souhait. On voit également Hinako tenir un naginata (un genre de lance à lame courbe) avant ce qui semble être un combat de boss.

Le mystère reste entier sur l'intrigue. Mais heureusement nous n'aurons pas à attendre longtemps pour la découvrir : Silent Hill f sort le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

007 First Light

L'agent secret le plus célèbre du monde est de retour, mais pas sous l'apparence du dandy quarantenaire à laquelle il nous a habitué. Dans 007 First Light, James Bond est jeune. Il vient tout juste d'être recruté dans le MI6, l'agence d'espionnage du Royaume-Uni. On peut cependant voir qu'il n'a pas attendu de prendre de l'âge pour afficher une confiance en lui à tout épreuve. Fait notable : son visage est marqué d'une longue cicatrice sur la joue droite, ce qui est inhabituel.

L'histoire sera 100 % originale puisqu'elle ne se base sur aucun film ou roman. Si la vidéo est essentiellement constituée de cinématiques, on aperçoit quand même du gameplay. James Bond est contrôlable à la 3e personne et fera appel à plusieurs gadgets. Même s'il est un espion sur le papier, rester discret ne sera visiblement pas obligatoire. 007 n'hésite pas à provoquer de grosses explosions pour se débarrasser de ses opposants.

007 First Light sortira dans l'année 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC. Si vous créez dès maintenant un compte IO Interactive, le studio en charge du développement, vous recevrez gratuitement à la sortie des items spéciaux. En l’occurrence une tenue pour James Bond et une apparence dorée pour un pistolet. Rendez-vous sur ce site pour l'inscription.

Pragmata

Terminons avec une petite arlésienne du jeu vidéo. Pragmata est une “nouvelle” licence de Capcom. Si nous mettons des guillemets, c'est parce que le jeu devait à l'origine sortir en 2020, puis en 2022 et enfin en 2023, avant de totalement disparaître des radars.

Mais le projet n'a pas été abandonné. Le jeu se déroule sur la Lune dans un futur dystopique où les machines ne nous veulent pas du bien. Sur une station de recherche en apparence abandonnée, notre personnage Hugh rencontre une androïde qu'il surnomme rapidement Diana. Avec son aide, nous allons devoir nous frayer un chemin dans la station en affrontant des robots hostiles et trouver un moyen de rentrer sur Terre.

Pragmata se joue à la 3e personne. Si l'on contrôle en priorité Hugh, Diana a aussi son rôle à jouer en perturbant les systèmes électroniques par exemple. On peut le voir dans la vidéo ci-dessus contre un ennemi. Un boss fait également une apparition furtive. En l'état, le titre n'est pas sans rappeler The Callisto Protocol, mais en remplaçant les monstres par des machines.

Pragmata sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. “Pour de vrai“, s'amuse d'ailleurs Capcom à la fin de la vidéo.