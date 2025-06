Le Xiaomi Smart Band 10 se dévoile en avance : design, fiche technique, prix… Vous saurez tout

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 n'est pas encore sorti, et pourtant on sait presque tout de lui. Une fuite massive révèle son design sous tous les angles, sa fiche technique et son prix attendu. On vous dit tout.

Dans le monde des bracelets connectés, Xiaomi n'est pas forcément le roi, mais le constructeur est tout de même apprécié des utilisateurs. Sa force ? Proposer des appareils à l'excellent rapport qualité/prix. Ce n'est pas pour rien que les Smart Band de Xiaomi sont souvent en tête de notre sélection des meilleurs bracelets intelligents. Pour environ 50 €, voire moins, vous vous retrouvez avec un appareil qui fait à peu près tout ce que l'on attend d'un tel dispositif.

Chaque année, le nouveau modèle de Xiaomi Smart Band arrive à faire mieux que son prédécesseur, même si à force, les différences sont de plus en plus fines. Cela fait presque un an que le Smart Band 9 nous a séduit par son écran et ses fonctionnalités. Que peut-on attendre de sa prochaine version ? Pas la peine d'imaginer quoi ce soit, le site Xpertpick a dévoilé tout ce qu'il y a à savoir sur le Xiaomi Smart Band 10, avant sa sortie.

Voici des photos du Xiaomi Smart Band 10, avec sa fiche technique et son prix supposés

En terme de design, il n'y rien qui tranche radicalement avec la dernière version du Smart Band. Le cadran de la 10e génération est entouré d'aluminium, tandis que les bracelets de base seront en silicone. Vous pouvez voir les 3 coloris disponibles dans cet article : noir, rose et argent. Il est probable que d'autres couleurs et d'autres types de bracelets, notamment en métal, soient présentés au moment de l'officialisation du Smart Band 10.

Côté fiche technique, voici ce que propose le Smart Band 10 de Xiaomi :

Dimensions (hors bracelet) : 46,57 x 22,54 x 10,95 mm.

(hors bracelet) : 46,57 x 22,54 x 10,95 mm. Poids (hors bracelet) : 15,95 g.

(hors bracelet) : 15,95 g. Écran : AMOLED 1,72 pouces, définition de 212 x 520 pixels et résolution de 326 ppp.

: AMOLED 1,72 pouces, définition de 212 x 520 pixels et résolution de 326 ppp. Batterie : 233 mAh, charge complète en 1 heure et autonomie maximale annoncée de 21 jours.

: 233 mAh, charge complète en 1 heure et autonomie maximale annoncée de 21 jours. Capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, capteur PPG et capteur de lumière ambiante.

: accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, capteur PPG et capteur de lumière ambiante. Système d'exploitation : HyperOS 2.

: HyperOS 2. Compatibilité : nécessite un smartphone sous Android 8.0 ou supérieur / un iPhone sous iOS 12.0 ou supérieur.

Les différences majeures avec le Smart Band 9 sont donc un écran plus grand à la définition supérieure et le passage à HyperOS 2. La prise en charge d'environ 150 modes sportifs est toujours de la partie. On retrouvera les classiques du genre : course à pied, vélo, nage… Et d'autres plus insolites comme les jeux de société.

Le Xiaomi Smart Band 10 devrait être vendu entre 40 et 50 € en Europe, selon les pays. La grande inconnue reste la date de sortie. Rappelons que le Smart Band 9 a débarqué en Europe en août 2024 au prix de 39,99 €. Il est très probable que son successeur arrive à peu près au même moment avec un tarif similaire. Nous n'aurons pas à attendre bien longtemps avant d'en avoir la confirmation.