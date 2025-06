Voici la recette magique pour une application parfaite selon cette étude, on ne s’y attendait pas

Une étude démontre que plusieurs aspects d'une application font fuir une grande majorité des utilisateurs. Ce qu'ils aimeraient à la place n'est pas vraiment ce que l'on imaginait.

Des applications mobiles, vous en utilisez tous les jours. Messagerie, shopping, navigation Internet, appel, jeux… Vous avez d'ailleurs sûrement l'habitude d'en tester une nouvelle de temps en temps puis de désinstaller celles qui ne vous servent plus ou qui ne vous plaisent plus.

Un cycle naturel en apparence, mais qui en réalité est guidé par critères concrets et communs à une grande majorité des utilisateurs. Amplitude, qui développe des logiciels d'analyse, a voulu savoir ce qui pousse les gens à supprimer une appli et les résultats sont assez surprenants.

La firme a interrogé 2 000 détenteurs de smartphones au Royaume-Uni, en les classant par catégories d'âge. D'une manière générale, 58 % sont susceptibles d'abandonner une application dès lors qu'ils rencontrent un problème avec.

Il faut souligner qu'en fonction du type de programme, la tolérance est plus ou moins grande. Ainsi les applis de streaming et les jeux sont moins susceptibles de provoquer une désinstallation au premier souci. En revanche, les gens ne laissent rien passer sur celles qui servent aux achats en ligne ou aux transports. Mais quels sont ces fameux “problèmes” dans le détail ?

Une application aura bien plus de chances d'être utilisée longtemps si elle répond à ces critères

Au final, 3 aspects se révèlent les plus frustrants pour les utilisateurs. En premier : les popups. Ils énervent particulièrement les plus vieux, les “boomers”, qui ne sont que 17 % à interagir avec eux. Vient ensuite un temps de chargement trop long. Quelques secondes pour qu'une appli s'ouvre, c'est déjà trop.

Enfin, les bugs et autres “glitches” sont la 3e raison principale pour laquelle on abandonne une application. Mais le plus surprenant, c'est que 85 % des participants, tout âge confondu, “préfèrent une application de base sans problème à une application au design élégant qui présente des problèmes occasionnels“.

Si l'on résume, l'application parfaite pour la majorité des propriétaires de smartphone a un design basique, sans fioriture, sans popup et sans bug. Pas besoin d'interface ultra-moderne avec des animations travaillées et des couleurs qui changent en fonction de votre fond d'écran, les gens s'en fichent. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de l'étude sur le site d'Amplitude.