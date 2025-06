Bientôt du shopping sur l’écran verrouillé de votre Smartphone ? Samsung teste une IA pour ça

Une nouvelle application arrive sur les smartphones Galaxy, et elle risque de faire réagir. Samsung s’associe à une entreprise spécialisée dans la publicité mobile pour lancer un service d’achat basé sur l’intelligence artificielle. L’usage serait facultatif, mais pourrait s’imposer à terme sur d’autres appareils.

Les grandes marques de smartphones intègrent de plus en plus de fonctions liées à l’intelligence artificielle. Initialement pensées pour améliorer la photo ou la productivité, ces technologies s’étendent désormais à des domaines inattendus. Le commerce en ligne devient ainsi un nouveau terrain d’expérimentation. L’IA prend de plus en plus de place dans les usages du quotidien, même dans des contextes aussi simples que le déverrouillage de l’écran.

D'après un communiqué de presse, Samsung prévoit d’intégrer une plateforme d’e-commerce pilotée par l’IA sur plusieurs modèles de ses smartphones Galaxy. Cette solution est développée par Glance AI, filiale du groupe InMobi, déjà connue pour avoir ajouté des services commerciaux sur certains appareils Motorola. L’application, en cours de déploiement aux États-Unis, fonctionnerait à la fois comme une application autonome et comme un module directement intégré à l’écran de verrouillage. Les utilisateurs pourront y accéder volontairement, mais une notification pourrait les inciter à la découvrir.

Samsung déploie une appli d’achat avec IA sur ses smartphones récents

Le service repose sur une intelligence artificielle générative qui propose chaque jour des tenues à partir d’une photo de l’utilisateur. L’IA crée des montages personnalisés avec différents vêtements, que l’on peut acheter directement via l’application. Ces images peuvent aussi être utilisées comme fond d’écran. Glance AI est en cours de déploiement sur les Galaxy S22, S23, S24 et S25, avec un objectif de couverture complète dans les 30 jours. L’installation reste facultative et ne sera pas imposée à l’utilisateur. Samsung souhaite garder un cadre volontaire autour de cette fonctionnalité, au moins dans un premier temps.

Glance précise que l’outil peut aussi s’adapter aux tendances locales, événements ou contenus populaires pour proposer des suggestions plus actuelles. En Inde, d’autres versions de Glance affichent déjà des publicités et contenus divers sur l’écran verrouillé. Ce n’est pas encore le cas sur les Galaxy aux États-Unis, mais l’évolution reste possible. Aucune annonce n’a été faite concernant un déploiement en Europe. Pour l’instant, les utilisateurs européens ne sont donc pas encore concernés par cette fonction.