Streamer sur votre Switch 2 sera très difficile, voici pourquoi

Malgré le temps qu'il a fallu pour la développer, la Switch 2 n'a pas résolu un problème de sa prédécesseure : le streaming. On vous explique pourquoi ce n'est pas la console idéale pour ça.

Les plus chanceux d'entre vous ont déjà ou sont en train de déballer leur Switch 2 fraîchement reçue. Nous écrivons ces lignes le 5 juin 2025, date de sortie officielle de la nouvelle console Nintendo. L'occasion de s'essayer à de nouveaux jeux comme Mario Kart World, nouvel opus de la célèbre franchise, mais aussi de profiter des ses cartouches Switch 1 avec parfois des mises à jour qui les rendront plus beaux sur sa grande sœur.

Le constructeur japonais s'est en effet assuré que les jeux Switch 1 soient majoritairement compatibles avec la Switch 2, même s'il reste quelques soucis. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont accumulé une petite collection de cartouches pendant les 8 ans d'existence de la console. Nintendo a d'ailleurs mis en ligne une page dédiée à la question, régulièrement mise à jour. Et c'est sur cette dernière que l'on remarque une mauvaise surprise concernant le streaming.

Ne comptez pas sur votre Switch 2 pour le streaming, elle n'est pas faite pour ça

Cela fait longtemps que les consoles de jeux vidéo ne sont pas que ça. Beaucoup s'en servent comme d'un appareil qui centralise leur activités multimédias, streaming compris. On se rappelle que malgré les négociations, Netflix n'a jamais débarqué sur Switch 1 par exemple. Avec la Switch 2, ça ne sera pas mieux. Les applications Hulu, Crunchyroll, InkyPen, ABEMA et Niconico sont officiellement incompatibles avec la Switch 2, sans justification. Elles permettent toutes de streamer des films, des séries ou des mangas dans le cas d'InkyPen.

Pas de mention d'autres plateformes comme Netflix ou Prime Video, mais dans la mesure où elles ne sont pas disponibles sur Switch 1, on ne peut qu'être pessimistes. Contrairement à Sony et Microsoft, Nintendo ne semble pas vouloir faire de sa console une machine capable de gérer autre chose que ce pour quoi elle a été conçue à l'origine. Son grand écran et sa portabilité auraient pourtant été parfait pour regarder sa série préférée dans un train ou un avion sans s'encombrer d'un ordinateur. Dommage.