Le Samsung Galaxy A17 pourrait surprendre avec cette fonctionnalité photo réservée aux smartphones haut de gamme

Samsung pourrait introduire une fonction jusqu’ici réservée aux modèles plus chers sur l’un de ses smartphones les plus abordables. Cette avancée viserait à améliorer la qualité photo des appareils bon marché. Une fuite évoque l’arrivée prochaine de la stabilisation optique d’image sur le Galaxy A17.

La qualité photo est devenue un critère essentiel, même sur les téléphones les plus simples. Les fabricants cherchent donc à intégrer des technologies plus avancées sur leurs modèles d’entrée de gamme. Cela permettrait d’élargir l’accès à des images plus nettes sans pour autant faire grimper les prix.

D’après une information relayée par le média coréen ETNews, Samsung envisagerait d’équiper le futur Galaxy A17 de la stabilisation optique d’image (OIS). Ce serait une première dans la série Galaxy A1x, la gamme la plus abordable du fabricant. L’objectif serait de proposer des photos plus nettes, même en cas de tremblement ou de faible luminosité, sans augmenter significativement le coût final du produit.

Samsung offrirait la stabilisation optique au Galaxy A17 pour améliorer les photos sans faire grimper le prix

La technologie OIS permet de limiter les flous causés par les mouvements de la main, en ajustant physiquement la lentille de l’appareil photo. Elle est déjà présente sur plusieurs modèles de milieu et haut de gamme, comme le Galaxy A25 ou le Galaxy A36 lancés cette année. Jusqu’à présent, la série Galaxy A1x n’y avait jamais eu droit. Le Galaxy A17 pourrait ainsi devenir le smartphone le moins cher de Samsung à en être équipé. Cette nouveauté marquerait un changement important pour la série, souvent critiquée pour ses performances photo limitées.

Toujours selon ce même média, ETNews, Samsung étudierait des solutions techniques pour intégrer l’OIS sans alourdir le budget de fabrication. L’une des pistes envisagées serait un système de stabilisation hybride, moins coûteux à produire. Cette stratégie permettrait de démocratiser une technologie jusqu’ici réservée aux modèles plus haut de gamme. Si l’information se confirme, le Galaxy A17 offrirait des fonctions photo bien supérieure à celle du Galaxy A16, sorti en début d’année, qui n’en est pas équipé. Cela pourrait séduire un large public, notamment sur les marchés où les modèles abordables dominent.