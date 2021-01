DuckDuckGo profite du raté de Whatsapp pour enregistrer 100 millions de recherches en un jour

100 millions : c'est le nombre de requêtes effectuées en une seule journée de janvier sur DuckDuckGo, un nouveau record pour le moteur de recherche. Le concurrent direct de Google a fait de la protection de la vie privée de ses utilisateurs sa spécialité. Un positionnement qui lui a permis de tirer avantage de l'affaire des CGU de Whatsapp, qui a provoqué un exode des utilisateurs vers des services moins gourmands en données personnelles.

On n'arrête plus l'ascension de DuckDuckGo. Depuis sa création en 2008, le moteur de recherche a conquis le cœur de nombreux internautes. Et pour cause : dans un milieu où la donnée personnelle se vend à un prix d'or, celui-ci a préféré faire de la confidentialité son cheval de bataille. Une problématique à laquelle de plus en plus d'utilisateurs portent attention, en veut pour preuve la récente polémique qu'a subie Whatsapp après le changement de ses CGU.

Cette dernière n'a pas été sans conséquence pour l'application de messagerie, qui a vu nombre de ses membres énervés la quitter pour d'autres plateformes plus soucieuses de leur vie privée, comme Signal et Telegram. Celles-ci ne sont pas les seules à avoir bénéficié de cette affaire : pour la première fois de son histoire, DuckDuckGo a réalisé une journée à 100 millions de recherches. Un nouveau record personnel qui vient confirmer la montée en puissance que connaît le moteur de recherche depuis 2 ans.

DuckDuckGo voit exploser son nombre de recherches

En effet, le concurrent de Google est passé de 15 milliards de recherches en 2019 à 23 milliards en 2020, soit une augmentation de 65%. Cette même année, le moteur de recherche est devenu le 2e le plus mis en avant sur Android. Des chiffres encourageants pour DuckDuckGo, mais aussi pour les défenseurs de la vie privée sur Internet.

D'autant que la firme évolue dans un milieu presque monopolisé par Google. Avec ses 2 milliards de requêtes par mois, le moteur de recherche est encore bien loin des 5 milliards enregistrés par Google en une seule journée. Ce dernier englobe ainsi 89,19% des parts de marché, laissant les miettes à Bing (5,86%), Yahoo (2,64%) et ses autres concurrents. Aux États-Unis, les parts de marchés de DuckDuckGo ont augmenté de 1,94% ces derniers jours.

