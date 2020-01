DuckDuckGo est le 2e moteur de recherche le plus mis en avant sur Android après Google

DuckDuckGo est le moteur de recherche alternatif qui sera le plus mis en avant auprès des utilisateurs Android. C’est ce qui ressort des enchères de Google, ouvertes à tous les moteurs de recherche. Google est en effet est forcé de proposer aux utilisateurs Android européens de choisir leur moteur de recherche dans une liste. La firme a décidé de faire payer ses concurrents.

Google est depuis quelques temps forcé, en Europe, de laisser les utilisateurs choisir leur moteur de recherche. La commission européenne ne s’est en effet pas montrée tendre avec la firme, accusée de mettre en avant ses services au mépris de la libre concurrence dans un contexte de quasi-monopole. Google a donc décidé de se plier aux exigences de la Commission, mais à sa manière : les moteurs qui souhaitent apparaitre dans la liste de choix sur Android ont tous dû participer à des enchères, pays par pays. Ils ont donc payé pour apparaitre dans cette liste, dans un certain ordre.

Les données ne reflètent donc pas les préférences des utilisateurs Android, mais la capacité de ces moteurs à remporter les enchères. La première surprise, c’est sans doute l’absence criarde de Bing, à l’exception du Royaume-Uni, où Bing est le moteur de recherche présenté juste après Google dans la liste sur Android. C’est une surprise, car on aurait pu penser qu’avec la progression des parts de marché de Windows 10, vers lequel nombre d’utilisateurs doivent migrer avec la fin de la prise en charge de Windows 7, et celle du navigateur Microsoft Edge, Microsoft aurait pu miser sur cette dynamique et y mettre les moyens.

L’autre surprise, c’est l’apparition d’Info.com en 2e position dans le classement. Ce méta moteur de recherche peu connu du grand public se distingue en mettant notamment l’accent sur la popularité des termes recherchés sur les réseaux sociaux. Enfin, la présence de Qwant est moins une surprise, vu que le moteur de recherche français est présenté depuis longtemps comme une alternative fiable dans l’hexagone. Outre Info.com, le grand gagnant de ces enchères, semble être DuckDuckGo, puisque ce sera ce navigateur axé sur le respect de la vie privée, qui sera le plus mis en avant sur Android.

Découvrez la liste des trois navigateurs qui apparaitront en plus de Google

Voici les trois choix qui s’affichent pays par pays, en plus de Google :

Autriche : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Belgique : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgarie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croatie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

République Tchèque : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Danemark : DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlande : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

France : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Allemagne : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Grèce : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hongrie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Islande : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Irlande : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Italie : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lettonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituanie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxembourg : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malte : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Norvège : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pologne : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Chypre : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Roumanie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovaquie : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovénie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espagne : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Suède : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, DuckDuckGo, Info.com

La liste de choix du moteur de recherche apparaitra, si ce n’est pas déjà le cas, lorsque vous ouvrirez le Google Play Store.

Source : Google