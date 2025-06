Les Galaxy S26 se dévoilent dans une fuite avec un design ultra fin et un nouveau capteur photo

La prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung pourrait marquer un tournant. Plusieurs modèles gagneraient en finesse tout en intégrant un zoom plus performant. Un changement de cap qui s’appuierait sur une nouvelle technologie optique.

Les constructeurs de smartphones cherchent régulièrement à alléger et affiner leurs appareils. Cette tendance s’accompagne souvent de compromis sur l’autonomie ou la qualité photo. Mais certains fabricants semblent avoir trouvé des solutions pour concilier finesse et performance, sans renoncer aux composants haut de gamme ni à la puissance.

Samsung préparerait pour 2026 une gamme Galaxy S26 plus fine que jamais. Selon plusieurs fuites, tous les modèles, y compris le plus puissant, adopteraient un design plus compact. En parallèle, un nouveau zoom optique plus précis serait au programme. L’objectif serait de moderniser l’apparence tout en apportant des améliorations visibles sur la photo. La stratégie rappelle celle du Galaxy S25 Edge, déjà très fin, qui semble avoir servi de test grandeur nature.

Samsung rend le Galaxy S26 Ultra plus fin que jamais et améliore son capteur photo

D'après le leaker Ice Universe, via le réseau social chinois Weibo, les Galaxy S26 et S26 Plus pourraient afficher une épaisseur autour de 6,x mm, contre respectivement 7,2 mm pour le Galaxy S25 et 7,3 mm pour le S25+. Même le Galaxy S26 Ultra serait concerné, avec une épaisseur estimée à 7,x mm contre 8,2 mm actuellement. Ce gain de finesse serait possible grâce à une nouvelle structure optique plus compacte. Samsung travaillerait sur un repositionnement interne des composants pour libérer de l’espace, sans supprimer de fonctionnalités.

La finesse ne serait pas le seul changement. La série Galaxy S26 pourrait aussi accueillir un nouveau téléobjectif 3x de 12 MP, contre 10 MP sur la génération actuelle. Cette amélioration concernerait tous les modèles, sauf l’éventuelle version Edge qui n’en serait pas équipée. Un zoom plus précis permettrait de capturer plus de détails sans perte de netteté, notamment en basse lumière.

Il est aussi possible que l’ouverture ou la taille du capteur soit revue à la hausse, pour de meilleures performances globales. Samsung envisagerait par ailleurs de remplacer le modèle Plus par une nouvelle déclinaison Edge, mais rien n’est encore décidé. Le succès commercial du Galaxy S25 Edge pourrait influencer cette orientation pour 2026.