Switch 2 : ça y est, on l’a reçue ! Découvrons ensemble ce qu’il y a dans la boite

La Switch 2 est arrivée à la rédaction de Phonandroid. Si vous comptez craquer, vous vous demandez peut-être ce qu’il y a dans la boîte ? Nous l’avons déballée, voici ce qu’on y trouve.

La Switch 2 de Nintendo sort partout dans le monde dès aujourd’hui. Comme beaucoup d’autres, nous avons craqué pour la machine. Si comme nous, vous vous demandez ce qu’il y a dans la boîte, nous l’avons déballée pour vous.

La Switch 2 est vendue en deux version. La version de base à 469 euros, ainsi que la version avec Mario Kart World à 509 euros. C’est cette dernière que nous nous sommes procurés. Mis à part le code du jeu, les deux boîtes contiennent exactement la même chose.

Que trouve-t-on dans la boîte de la Switch 2 ?

L’unboxing est presque devenu un art et les constructeurs l’ont bien compris. Ainsi, en ouvrant son carton, l’utilisateur doit être directement face à son achat. Ici, quand on soulève le couvercle, on tombe sur le plus important : la tablette ainsi que les Joy-Con, enveloppés dans du plastique. La boîte est divisée en deux, et on trouve le reste dans le double fond. Voici ce qu’il y a dans le carton de la Switch 2 :

La tablette

Les Joy-Con

Les dragonnes pour les Joy-Con

Le Joy-Con Grip (manette en plastique pour jouer en docké)

Le dock

Un chargeur

Un câble HDMI vers HDMI

Un câble USB Type-C vers USB Type-C

Un code Mario Kart World (facultatif)

A noter que Nintendo commercialise également des accessoires (à acheter à part) pour sa console. Ainsi, nous avons une manette Pro, pour jouer sur la télé, une sacoche de transport officielle, une caméra pour discuter en ligne et même une carte microSD « officielle ».

Bien entendu, nous testerons tout cela en long, en large et en travers pour vous donner un avis complet. Nous publierons également un test du très attendu Mario Kart World. Restez à l’affut !

Et vous, comptez-vous craquer pour la Switch 2 ? Avez-vous déjà succombé ? Dites-nous tout !