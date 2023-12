Wolverine : les FAI savent si vous jouez au jeu illégalement et vous demandent de l’effacer

Le studio Insomniac Games, à l'origine du futur jeu Wolverine, demandent aux fournisseurs d'accès internet d'avertir tous ceux qui ont téléchargé la version diffusée par des pirates. Ils sont sommés de l'effacer de leur ordinateur.



Il n'y a pas que les smartphones qui sont victimes de nombreuses fuites avant leur sortie. Les jeux vidéo, surtout les plus attendus, en font également les frais. Sauf que dans ce cas, les informations révélées sont très souvent issues du piratage des studios en charge du projet. Rockstar Games est bien placé pour le savoir : fin 2022, 90 vidéos de gameplay de GTA 6 sont dévoilées sur Internet. Mais il y a pire. Lorsque des pirates du groupe Rhysida, spécialisé dans les ransomwares, récupèrent les données d'Insomniac Games, ils demandent de l'argent au studio. Faute de quoi ils diffuseront tout ce qu'ils ont sur le Web.

Les hackers ne voient pas l'argent arriver, alors ils s'exécutent et le jeu Marvel's Wolverine se dévoile, entre autres. Artworks, vidéos de gameplay, roadmaps du projet, informations personnelles des employés… La fuite est massive, 1,67 To de données pour 1,3 million de fichiers. Pire : dans le tas, il y a une version de Wolverine jouable. Loin d'être terminée certes, mais fonctionnelle. Un cauchemar pour Insomniac Games et Sony qui voient fleurir les avis et les vidéos de “test” du jeu censé sortir en 2025 uniquement. Ils n'ont pas d'autre choix que de contre-attaquer.

Si vous jouez à la version piratée du futur jeu Wolverine, vous allez recevoir un message de votre fournisseur d'accès internet

Plusieurs personnes témoignent avoir reçu un message en provenance de leur fournisseur d'accès internet. Dans ce dernier, on peut lire qu'il s'agit d'une requête DMCA (violation des droits d'auteur) en provenance de Sony. Vous l'aurez compris : le groupe a demandé aux FAI d'identifier celles et ceux qui ont téléchargé la version piratée de Marvel's Wolverine. L'adresse IP de la personne incriminée figure dans le message, ainsi que le nom du fichier obtenu illégalement.

Il n'est pas question de poursuites ou de sanctions, du moins pour le moment. Le message stipule que l'utilisateur doit effacer le fichier en question de toutes les machines sur lesquelles il se trouve. Reste à savoir comment les FAI vont pouvoir vérifier que cela a bien été fait. Et quand bien même, il est très facile de copier le tout sur un support externe avant de le supprimer de l'ordinateur.