DualSense : il existe enfin un moyen de profiter de toutes les fonctionnalités de la manette PS5 en sans fil sur PC

La dernière mise à jour de l'application DSX rend celle-ci indispensable pour ceux qui souhaitent profiter des pleins pouvoirs de la DualSense sur leur PC. Grâce à celle-ci, il n'est plus nécessaire de brancher sa manette pour avoir droit aux retours haptiques et à l'audio Bluetooth.

Si Sony met régulièrement à jour le firmware de sa manette PS5, c'est avant tout pour en faire profiter… hé bien, les joueurs PS5. Rien de bien étonnant à cela, direz-vous. Pourtant, il existe de nombreux joueurs qui utilisent la DualSense sur PC, et ce, malgré le fait que le constructeur semble aujourd'hui déterminé à ne plus sortir ses exclusivités sur Steam. Aussi, des années après le lancement de la manette, celle-ci se voit toujours amputée de certaines fonctionnalités sur PC.

Plus précisément, il est nécessaire que celle-ci soit branchée pour profiter de ce qui fait vraiment de la DualSense une excellente manette : les retours haptiques, les gâchettes adaptatives ou encore l'audio en Bluetooth. Ce n'est certes pas la fin du monde, mais cela reste une regrettable limitation, que les utilisateurs tentent de régler par leurs propres moyens depuis un certain temps. Il y a peu, nous vous parlions ainsi d'un petit accessoire à brancher sur son PC pour profiter de toutes ces fonctionnalités en sans fil. Mais on a trouvé encore mieux.

Cette application débloque toutes les fonctionnalités de la DualSense sur PC

DXS est une application bien connue des utilisateurs de DualSense sur PC, puisqu'elle permet de faire beaucoup de choses que Sony n'a pas jugé bon d'ajouter. Création de profils d'utilisateurs, gestion des lumières LED ou encore customisation du fonctionnement des joysticks, DSX est une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs accessoires. Et débloque donc désormais toutes les fonctionnalités de la manette en mode sans fil.

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Dans sa dernière bêta v3.2, l'outil crée une DualSense virtuelle qu'il est possible de contrôler avec une véritable DualSense, lui permettant ainsi de profiter des retours haptiques et de l'audio Bluetooth sans avoir à brancher la manette. Il y a tout de même un petit hic : l'application est payante sur Steam, à raison de 8,15 €. Il vous faudra également acheter son DLC à 4,15€ pour avoir accès à la DualSense virtuelle.