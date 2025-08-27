Le casque Android XR de Samsung arrive bientôt, mais son prix va vous refroidir

Samsung s'apprêterait à lancer son casque de réalité mixte sous Android XR. Une annonce pourrait se produire dès le mois prochain, pour une sortie en octobre. Le prix pourrait être inférieur à celui de l'Apple Vision Pro, tout en restant conséquent.

Fin 2024, Samsung annonçait Project Moohan, une collaboration avec Google pour mettre au point le premier casque de réalité mixte sous Android XR. Ce produit vient concurrencer directement l'Apple Vision Pro, et si on ne l'attendait pas forcément pour bientôt, il pourrait bien être prêt avant la fin de l'année. Nous avions déjà pu voir un prototype du casque de réalité mixte de Samsung début 2025 lors du MWC de Barcelone, cette fois la commercialisation serait imminente.

Selon un rapport du média sud-coréen NewsWorks, qui cite des sources industrielles, Samsung devrait présenter officiellement Project Moohan lors d'une conférence Galaxy Unpacked qui se tiendrait le 29 septembre 2025 en Corée du Sud. À cette date, toutes les caractéristiques techniques et le design de l'appareil devraient être dévoilées. Les précommandes pourraient même ouvrir dans la foulée, puisque la publication évoque la date du 13 octobre 2025 pour la disponibilité de l'appareil en Corée du Sud. Aucune date de sortie internationale n'est par contre indiquée.

Un casque Android XR de Samsung en face du Vision Pro d'Apple

Le casque Android XR de Samsung devrait coûter moins cher que l'Apple Vision Pro, mais son prix sera tout de même très élevé. Son tarif devrait être compris entre 2,5 et 4 millions de wons, soit entre 1 500 et 2 500 euros. Il est probable qu'on soit plus proche de la partie haute de la fourchette que de la partie basse, sans compter les taxes qui sont appliquées en Europe. Pour rappel, en France, l'Apple Vision Pro est vendu à partir de 3 999 euros, sans optique spéciale et pour le minimum de stockage.

De précédentes indiscrétions tablaient sur l'intégration d'un écran micro-OLED de 1,3 pouce pour une définition 3 552 × 3 840 pixels et une luminosité élevée. Le casque serait propulsé par une puce Snapdragon XR2+ Gen 2 conçue par Qualcomm. Samsung travaille en parallèle sur des lunettes connectées basées sur l'IA, équipées de haut-parleurs, de microphones et d'un capteur photo, mais sans écrans, et donc sans réalité augmentée.