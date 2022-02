Dreame W10 : l’aspirateur robot laveur ultime

Avec sa puissante aspiration, sa fonction de lavage des sols, ses serpillières autonettoyantes, son système de séchage automatique et ses deux réservoirs d’eau, le Dreame W10 est l’aspirateur robot qu’il vous faut. De plus, il bénéficie pour son lancement d’un prix ultra attractif.

Le Dreame W10 en promotion pour son lancement en France

Le Dreame W10 débarque en France et fait l’objet pour l’occasion d’une offre promotionnelle intéressante pour qui recherche un aspirateur robot haut de gamme. Son prix de vente conseillé s’élève normalement à 1099,99 euros. Il s’agit du tarif appliqué à ce produit hors période de promotion.

Achetez le Dreame W10 sur Amazon (coupon)

Rendez-vous sur le site officiel de Dreame pour obtenir votre code promo

Mais du 11 février 2022 à 9h00 jusqu’au 11 mars 2022 à 8h59, un coupon de 210 euros permet d’acquérir le Dreame W10 pour bien moins cher sur Amazon. Il suffit de cocher la case appropriée pour que le prix passe instantanément à 889,99 euros dans le panier. Et ce n’est pas tout : un passage sur le site officiel et une simple inscription permet également de recevoir un code réduction de 5%, soit 54 euros, cumulable à la promotion précédente. Il est donc possible de payer 835,99 euros au lieu de 1099,90 euros pour ce robot aspirateur de nouvelle génération.

Mais en quoi le Dreame W10 est-il l’un des meilleurs appareils de sa catégorie sur le marché ? Récompensé par plusieurs prix d’innovation, dont le CES Tech Awards 2020, il sort du lot grâce à son autonomie et ses performances en lavage des sols.

Un aspirateur et des serpillières efficaces

Doté d’une aspiration maximale de 4 000 Pascals, le Dreame W10 aspire tous les débris (même les poils d’animaux) et la poussière qui jonchent le sol de votre domicile. Ceux-ci sont stockés dans un réservoir d’une capacité de 450 ml, ce qui se trouve dans la fourchette haute de ce genre d’appareil. Ainsi, pas besoin de vider le réservoir de poussière à chaque utilisation.

Les deux serpillières rotatives appliquent une pression de 10 Newtons et tournent 180 fois par minute. Une configuration qui permet de garantir la suppression des taches tenaces sur n’importe quel type de sol, même les plus durs, ou sur les tapis.

Pour son Dreame W10, la marque a nettement amélioré le système de navigation sur lequel reposent ses robots aspirateurs. Sa fonctionnalité de localisation et de cartographie simultanées se base sur le LiDAR, une technologie qui a fait ses preuves sur les iPhone par exemple. Ce modèle est capable de mettre à jour une carte de son environnement douze fois plus rapidement que sur les autres aspirateurs de la gamme, gagnant ainsi en précision, même dans l’obscurité. Il évite mieux les obstacles et peut également créer des chemins de nettoyage systématiques et enregistrer un plan sur 3 étages.

La batterie de 6 400 mAh permet de nettoyer en profondeur une surface allant jusqu'à 300 m² sur une unique charge, qui dure jusqu’à 210 minutes. Le Dreame W10 peut donc aussi bien gérer le nettoyage de petits appartements que de grandes maisons.

Le Dreame W10 est un pro de l’autonomie

Investir dans un aspirateur robot répond aux besoins de gagner du temps et de se faciliter la vie. Mais bien des modèles exigent de l’utilisateur une attention particulière, ce qui casse quelque peu le concept. Ce n’est pas le cas du Dreame W10, conçu pour se passer au maximum d’entretien humain, et qui peut être configuré et piloté depuis une application mobile ou à la voix en passant par l’assistant vocal Alexa.

L’aspirateur robot se lave lui-même de façon automatique. Dès que les serpillières sont détectées comme étant sales, le Dreame W10 retourne à la station de chargement, où ses serpillières sont aspergées d'eau puis tournent rapidement contre de petites rainures, un procédé qui permet de déloger la saleté.

De plus, une buse située dans la partie inférieure de la station transfère l'eau devenue sale dans le réservoir d'eaux usées prévu à cet effet. Car oui, c’est aussi l’une de ses grandes forces, le Dreame W10 dispose de deux grands réservoirs d’eau, l’un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau usée, d’une capacité de quatre litres chacun. Un système qui permet d’éviter de devoir remplir ou de vidanger les réservoirs trop souvent.

Enfin, toujours dans cette optique d’automatiser au mieux les tâches pour laisser le moins de travail possible à l’utilisateur et pour offrir une expérience haut de gamme, le Dreame W10 voit ses serpillières rincées puis séchées à l'air chaud lorsqu’il termine son cycle de nettoyage et qu’il rentre sur sa base. Cette attention assure d’éviter la propagation de bactéries et empêche les moisissures de se développer.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Dreame.