Des offres en or pour la Saint-Valentin avec Huawei

C’est bientôt la Saint-Valentin, et que vous soyez en couple ou célibataire, et que vous cherchiez à offrir un cadeau à votre moitié ou à vous faire plaisir, Huawei a un produit tech pour vous. L’événement est l’occasion pour la marque de proposer plusieurs offres spéciales pour acquérir smartphones, montres connectées, PC portables, tablettes et écouteurs.

HUAWEI P50 Pro Or, le smartphone de légende !

L’un des meilleurs mobiles disponibles sur le marché, tout simplement. Sorti très récemment, le Huawei P50 Pro est un smartphone haut de gamme vendu au prix de 1199 euros. Exceptionnellement, pour la Saint-Valentin, le fabricant offre des écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds Pro d’une valeur de 129,99 euros pour tout achat du HUAWEI P50 Pro.

Voir l’offre

Les offres spéciales associées – Et ce n’est pas fini puisque Huawei propose aussi des réductions très intéressantes si vous prenez un accessoire en plus de votre Huawei P50 Pro. Le prix d’une coque en silicone pour le smartphone passe à seulement 4,99 euros, le pèse-personne connecté HUAWEI Scale 3 Pro descend à 39,99 euros, l’enceinte portable HUAWEI Sound Joy passe à 99,99 euros, la smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 42mm Noir revient à 129,99 euros et la HUAWEI WATCH GT 3 46mm Classic Marron est affichée à 169,99 euros. De quoi donner envie de basculer dans l’écosystème Huawei.

Voir les offres

3 raisons de craquer pour le HUAWEI P50 Pro

Alors que tous les smartphones Android ont tendance à se ressembler, Huawei innove encore avec son HUAWEI P50 Pro au look élégant et soigné avec ses deux blocs photo circulaires au dos. Audacieux avec ses coloris travaillés et son écran incurvé, il compte sur des matériaux premium pour se démarquer dans sa conception.

avec ses deux blocs photo circulaires au dos. Audacieux avec ses coloris travaillés et son écran incurvé, il compte sur des matériaux premium pour se démarquer dans sa conception. Le HUAWEI P50 Pro est le meilleur photophone du moment . Le constructeur continue d’exceller sur la partie photo de ses smartphones, comme toujours certifiée par l’expert en optique Leica. Le capteur photo principal de 50 MP et ouverture f/1.8, bénéficie de la stabilisation optique de l’image, d’un autofocus laser et d’un autofocus à détection de phase. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP, f/2.2, d’un téléobjectif périscopique de 64 MP avec zoom optique jusqu’à 3,5x et d’un module monochrome de 40 MP, f/1.6. L’appareil photo du HUAWEI P50 Pro est aussi capable de capturer des vidéos en qualité 4K à 30 ou 60 images par seconde.

. Le constructeur continue d’exceller sur la partie photo de ses smartphones, comme toujours certifiée par l’expert en optique Leica. Le capteur photo principal de 50 MP et ouverture f/1.8, bénéficie de la stabilisation optique de l’image, d’un autofocus laser et d’un autofocus à détection de phase. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP, f/2.2, d’un téléobjectif périscopique de 64 MP avec zoom optique jusqu’à 3,5x et d’un module monochrome de 40 MP, f/1.6. L’appareil photo du HUAWEI P50 Pro est aussi capable de capturer des vidéos en qualité 4K à 30 ou 60 images par seconde. Avec sa batterie d’une capacité de 4360 mAh, le HUAWEI P50 Pro jouit d’une belle autonomie et tiendra sans problème toute la journée. Il profite aussi d’une charge très rapide, supportant une puissance de 66W en filaire et de 50W sans fil. Il suffit donc de quelques minutes de charge pour gagner plusieurs heures d’utilisation.

HUAWEI WATCH GT 3 46 mm, enfin une vraie montre… connectée !

La HUAWEI Watch GT 3 dans sa version grand cadran de 46mm est sujette à une réduction immédiate de 20 euros, faisant passer son tarif de 249,99 à 229,99 euros. De plus, l’achat de cette montre connectée à l’esthétique réussie donne le droit de repartir avec un cadeau : des écouteurs Bluetooth HUAWEI FreeLace taillés pour la pratique sportive sont offerts.

Voir l’offre

Les offres spéciales associées – Et si vous achetez un pack avec d’autres produits de la marque, leurs prix diminuent. Le bracelet HUAWEI EasyFit 2 compatible avec les smartwatches de la série Huawei GT 3 passe à seulement 9,99 euros, la balance connectée HUAWEI Scale 3 Pro est affichée à 39,99 euros, les écouteurs intra true wireless HUAWEI FreeBuds 4i avec contrôle tactile simplifié sont à 49,99 euros et les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro avec qualité audio supérieure et réduction de bruit active peuvent être ajoutés au panier au prix de 99,99 euros.

Voir les offres

3 raisons de craquer pour la HUAWEI WATCH GT 3 46 mm

Alors que chez certaines marques concurrentes, il faut recharger sa montre connectée tous les jours ou tous les deux jours, Huawei a fait de l’endurance la grande spécialité de ses montres connectées. Avec jusqu’à deux semaines d’autonomie , la HUAWEI WATCH GT 3 46 mm est un cador du marché en la matière.

, la HUAWEI WATCH GT 3 46 mm est un cador du marché en la matière. La montre prend en charge les appels Bluetooth , qui sont transférés du smartphone à la HUAWEI WATCH GT 3 46 mm pour ne pas avoir à sortir son mobile lorsque l’on a les mains occupées. Cette fonction permet d’afficher l’historique des appels, ainsi que de répondre et de rejeter les appels.

, qui sont transférés du smartphone à la HUAWEI WATCH GT 3 46 mm pour ne pas avoir à sortir son mobile lorsque l’on a les mains occupées. Cette fonction permet d’afficher l’historique des appels, ainsi que de répondre et de rejeter les appels. La qualité d’une montre connectée dépend avant tout de la précision de ses différents capteurs. La HUAWEI WATCH GT 3 46 mm dispose d’un capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2) performant qui permet à l’appareil de vous prévenir en cas de risque pour la santé. La montre peut aussi suivre votre rythme cardiaque et votre sommeil, et dispose d’un GPS bien pratique pour les sportifs en extérieur.

PC portable HUAWEI MateBook D 15, l’élégance et la performance

Besoin ou envie d’un laptop ? Le HUAWEI MateBook D 15 répondra à vos attentes à prix réduit puisque vous avez la possibilité de l’acheter pour 649,99 euros au lieu de 749,99 euros grâce à une réduction de 100 euros. Et pour couronner le tout, des écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds 4i d’une valeur de 69,99 euros sont offerts avec le PC portable.

Voir l’offre

Les offres spéciales associées – En achetant des accessoires avec le HUAWEI MateBook D 15, vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur ceux-ci. La souris HUAWEI BT Mouse II passe à 9,99 euros, le clavier Ultra Slim Keyboard à 15,99 euros, le routeur WiFi HUAWEI WS5200 New à 19,99 euros et l’enceinte portable HUAWEI Sound Joy à 99,99 euros.

Voir les offres

3 raisons de craquer pour le HUAWEI MateBook D 15

L’ordinateur portable est équipé d’un très bel écran de 15,6 pouces de technologie IPS avec de larges angles de vision (178 degrés) et une définition 1920 x 1080 pixels. Avec un ratio d’image traditionnel de 16:9, il fera votre bonheur aussi bien pour travailler que pour regarder des vidéos.

de technologie IPS avec de larges angles de vision (178 degrés) et une définition 1920 x 1080 pixels. Avec un ratio d’image traditionnel de 16:9, il fera votre bonheur aussi bien pour travailler que pour regarder des vidéos. Huawei a beaucoup travaillé le design de son HUAWEI MateBook D 15. La dalle est encastrée dans un châssis compact pour un rapport écran-corps atteignant 87%. Le PC portable est fin (épaisseur de 16,9mm) et léger (1,53 kg) pour un transport facilité.

pour un transport facilité. Le HUAWEI MateBook D 15 est compatible avec Huawei Share, une fonctionnalité de continuité multi-écran. En posant simplement votre smartphone Huawei sur le repose-poignets du HUAWEI MateBook D 15, vos deux appareils se connectent automatiquement. Vous pouvez alors accéder à l’interface de votre mobile, envoyer des messages et accéder à des applications depuis le PC, ou encore transférer des fichiers, des images et des vidéos de manière très pratique et rapide.

HUAWEI MatePad Pro 12.6, la tablette au service de la créativité

Vous cherchez une tablette pensée pour les créatifs et pour booster la productivité qui ne coûte pas un bras ? Grâce à une réduction immédiate de 130 euros, l’excellente HUAWEI MatePad Pro 12.6 voit son prix chuter de 799,99 à 669,99 euros. La marque offre également un stylet HUAWEI M-Pencil 2 (d’une valeur de 99,99 euros) et un clavier HUAWEI MatePad Pro 12.6 Keyboard (vendu normalement 149,99 euros) pour profiter de la meilleure expérience.

Voir l’offre

Les offres spéciales associées – Là encore, vous avez l’opportunité de récupérer des produits intéressants à moindre prix en les achetant en pack avec la HUAWEI MatePad Pro 12.6. L’étui en cuir de protection pour la tablette est ainsi disponible pour 9,99 euros, la souris sans fil HUAWEI BT Mouse II peut être acquise pour 19,99 euros au lieu de 59,99 euros, les HUAWEI Freebuds 4i ne coûtent plus que 49,99 euros et le speaker HUAWEI Sound Joy 99,99 euros.

Voir les offres

3 raisons de craquer pour la HUAWEI MatePad Pro 12.6

Dotée d’une puce Kirin 9000E composée d’un CPU avec un cœur Cortex-A77 cadencé à 3,13 GHz et d’un GPU Mali-G78 à 22 cœurs, la HUAWEI MatePad Pro 12.6 affiche des performances hors-normes , permettant de jouer aux jeux les plus gourmands ou d’utiliser des applications de créativité (retouche photo, montage vidéo…) dans de bonnes conditions. Des nœuds NPU sont même prévus sur le SoC, dédiés uniquement à l’intelligence artificielle et au machine learning.

, permettant de jouer aux jeux les plus gourmands ou d’utiliser des applications de créativité (retouche photo, montage vidéo…) dans de bonnes conditions. Des nœuds NPU sont même prévus sur le SoC, dédiés uniquement à l’intelligence artificielle et au machine learning. La grande attraction de la HUAWEI MatePad Pro 12.6 est son grand écran OLED de 12,6 pouces affichant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit l’équivalent du QHD pour les ratios 16:10. La dalle fait sensation par son contraste 1 000 000 : 1 rendu possible par la technologie OLED et par la couverture de 16,7 millions de couleurs pour une colorimétrie précise. On apprécie aussi la finesse des bordures entourant l’écran.

de 12,6 pouces affichant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit l’équivalent du QHD pour les ratios 16:10. La dalle fait sensation par son contraste 1 000 000 : 1 rendu possible par la technologie OLED et par la couverture de 16,7 millions de couleurs pour une colorimétrie précise. On apprécie aussi la finesse des bordures entourant l’écran. La HUAWEI MatePad Pro 12.6 est livrée avec le stylet HUAWEI M-Pencil de deuxième génération, qui s’attache à la tablette par effet de magnétisme et se recharge sans fil avec la batterie de celle-ci. Grâce à ses 4096 niveaux de sensibilité, il se montre extrêmement précis, que ce soit pour écrire, dessiner, peindre, ou l’utiliser sur une app de productivité ou de créativité. Sa latence ultra-faible de 9ms est quasi imperceptible.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Huawei.