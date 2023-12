La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 passe à un excellent prix, vite !

Un changement d’année est souvent propice à de nouvelles habitudes. Vous souhaitez garder un œil sur votre poids ? Ça tombe bien, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fait une sacrée cure de minceur au niveau de son prix ! Elle passe ainsi de 34,99 € à seulement 19,99 €. Si vous cherchez une balance connectée à petit prix, ne manquez pas cette offre !

Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de repas copieux. Avec le passage à la nouvelle année, vous souhaitez peut-être vous mettre au sport pour perdre quelques kilos en trop ? La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est l’outil idéal pour surveiller l’évolution de votre poids. Xiaomi propose actuellement une vente flash qui vous permet de l’acheter à petit prix. Habituellement affichée à 34,99 €, elle passe exceptionnellement à 19,99 €.

Cette balance connectée très simple d’utilisation adopte un design minimaliste et sobre du meilleur goût. Le poids est indiqué directement sur la balance sur un écran LED intégré. Pour l’utiliser, il vous suffit de télécharger l’application Mi Fit et de connecter la balance à votre smartphone en Bluetooth. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est bien plus qu’un simple pèse-personne puisqu’elle est aussi un impédancemètre. Outre votre poids, elle vous permet aussi d’avoir accès à 13 mesures complémentaires. Vous retrouverez entre autres votre IMC (Indice de Masse Corporelle), votre IMG (Indice de Masse Grasse), la quantité d’eau dans votre corps, votre masse musculaire et osseuse ainsi que votre âge métabolique. Vous avez ainsi la possibilité de faire un suivi complet. Pour plus de précision, les capteurs sont disposés en forme de G. Vous obtenez ainsi votre poids corporel à 50 g près.

Enfin, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est équipée du Bluetooth basse consommation 5.0 et l’application vous permet d’enregistrer jusqu’à 16 profils différents.