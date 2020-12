Disney+ : vers une fusion avec Hulu pour devenir la plateforme de streaming ultime ?

Disney+ pourrait fusionner avec Hulu comme le rapportent nos confrères du site BGR. Une telle alliance permettrait à Disney+ de se doter d’un catalogue solide et bien plus varié, avec des contenus pour adulte, choses qui manquent cruellement à la plateforme à l’heure actuelle. De quoi créer le service ultime et renverser Netflix ?

Dernièrement, nous avons appris que Disney+ s’apprêtait à intégrer une section 18+ abritant des programmes pour adultes sur sa plateforme. Cette section pourrait débarquer en avril 2021 et serait composée de contenus Fox, ABC et Marvel qui appartiennent à Disney. Les utilisateurs pourraient ainsi varier les plaisirs avec des films et séries matures, comme Logan, Black Widow, DeadPool 2 ou Kingsman.

Or, l’ajout de cette section 18+ ne serait pas le seul projet de Disney en lien avec Disney+. En effet, le géant américain envisagerait de fusionner Disney+ avec Hulu, célèbre plateforme de streaming. D’après nos confrères du site BGR, l’opération serait déjà en cours. En effet, la firme aux grandes oreilles aurait déjà poussé vers la sortie plusieurs cadres de direction d’Hulu, en prévision de cette fusion.

Hulu et Disney+ : une combinaison qui a du potentiel

Pour rappel, Hulu appartient également à Disney et affiche aujourd’hui 36,6 millions d’abonnés dans le monde. Ces millions d’utilisateurs pourraient donc s’ajouter aux 73 millions d’abonnés de Disney+. La plateforme pourrait alors se targuer d’avoir 110 millions d’abonnés, de quoi rassurer les investisseurs de Wall Street.

En outre, la combinaison des deux services permettrait à Disney+ de diversifier son catalogue, aujourd’hui majoritairement destiné aux enfants. Mis à part The Mandalorian, il y a très peu de contenus pour adultes. À l’inverse, le public cible sur Hulu étant bien plus âgé, on y retrouve des séries et films pour adultes, comme Parasite, The Handmail’s Tale, Scandal ou encore la sulfureuse série Nip Tuck.

Comme le précise BGR, Disney devra toutefois procéder à quelques ajustements sur Disney+ s’il souhaite effectivement fusionner son service avec Hulu. En premier lieu, Disney+ devra proposer aux parents un contrôle parental efficace, afin d’éviter que leurs enfants ne tombent sur des contenus inadaptés pour leur âge. En outre, la question du prix de l’abonnement devra se poser tôt ou tard, mais on se doute qu’une augmentation est inévitable.

