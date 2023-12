Echo : un nouveau trailer violent confirme que les fans de Daredevil vont adorer la série

Marvel Studios a publié une nouvelle bande-annonce “Rampage” pour “Echo”, une mini-série qui suit Maya Lopez, alias Echo, apparue pour la première fois dans “Hawkeye”.

La dernière bande-annonce d'Echo a donné aux fans un aperçu beaucoup plus violent de la prochaine série du MCU. Après une première bande-annonce très sombre, ce nouveau trailer ne fait que confirmer ce que l’on savait déjà : la série ne sera pas adaptée à tous les publics.

Pour ceux qui ne connaissent pas Echo, la prochaine série du Marvel Cinematic Universe sera un spinoff de Hawkeye (2021) et suivra le personnage éponyme qui retourne dans sa ville natale pour affronter les démons de son passé tout en luttant pour laisser derrière elle sa vie au sein de l'organisation criminelle de Wilson Fisk. On vous conseille donc de voir la série Hawkeye avant de vous plonger dans cette nouvelle aventure.

Echo va marquer le retour de Daredevil à l’écran

Aux côtés de Cox, le casting d'Echo verra le retour d'autres stars du MCU, Vincent D'Onofrio dans le rôle de Fisk/Kingpin, Charlie Cox dans celui de Matt Murdock/Daredevil et Zahn McClarnon dans celui de William, le père de Maya.

Dans le teaser, Daredevil et Echo se battent et le premier porte ce qui semble être un tout nouveau costume. Alors que le personnage a été vu dans la bande-annonce de la première série, il était en grande partie enveloppé d'un éclairage qui rendait difficile de voir s'il portait le même costume jaune et écarlate que celui vu dans She-Hulk, mais on sait désormais qu’il va bien avoir droit à un nouvel ensemble.

La bonne nouvelle, c’est que les 5 épisodes de Echo seront diffusés simultanément le 9 janvier 2024, aux États-Unis, ce qui devrait signifier qu’ils sortiront le 10 janvier chez nous avec le décalage horaire.

Le Marvel Cinematic Universe est en train de subir un certain changement, avec seulement six projets confirmés qui sortiront en 2024. Echo est également la première série à être classé TV-MA (programmes habituellement créés pour une audience adulte), ce qui, comme la nouvelle bande-annonce le rappelle aux fans, nécessitera peut-être de changer ses paramètres Disney+ si l'on veut en profiter. Découvrez la nouvelle bande-annonce en entier ci-dessous.