Disney+ serait bientôt disponible sur les box Orange, sans passer par les offres Canal+

Disney+ et Orange seraient sur le point de signer un accord permettant au premier d’être diffusé sur les box du second. Mais que devient Canal+ dans l’équation, lui qui avait signé un partenariat d’exclusivité avec Disney+ il y a quelques mois ?

Si Disney+ est actuellement accessible sur les box, il faut cependant remplir l’une des deux conditions suivantes : soit souscrire à une offre Canal+ (pack+, pack Cine Series ou pack Série limitée Disney+), soit disposer d’une box Android TV, comme la Bbox 4K de Bouygues, la Freebox Mini 4K ou la nouvelle Freebox Pop. Mais en réalité, aucun FAI ne propose sa propre application permettant d’accéder à Disney+, le géant aux grandes oreilles ayant signé un accord d’exclusivité avec Canal+.

Disney+ et Orange seraient sur le point de trouver un accord

Selon le magazine Challenges, les choses pourraient très prochainement changer. Disney+ et Orange seraient en pourparlers et un accord pourrait être signé entre les deux partis dans les prochaines semaines. De quoi redistribuer les cartes et permettre aux possesseurs d’une Livebox de visionner les films, séries et reportages de Disney+. Même si les solutions sont nombreuses pour regarder Disney+ (dongle Chromecast, téléviseur sous Android TV, set-top box, console de jeu…), beaucoup continuent à préférer la box du FAI pour visionner l’ensemble de leurs programmes. La box TV, qui sert d’agrégateur de contenu ultime, a encore de beaux jours devant elle.

Reste que cet accord entre Orange et Disney+ est pour le moins étonnant, 3 mois seulement après la sortie de Disney+ en France. Le groupe Vivendi avait pourtant annoncé en décembre dernier avoir signé un accord d’exclusivité avec celui aux grandes oreilles. À l’époque, Canal+ expliquait ainsi l’accord trouvé entre les deux entités : « Ce partenariat exclusif est une nouvelle étape majeure dans la transformation du modèle de Canal+ ». Et de rajouter : « Nous serons les premiers à proposer Disney+ dans nos offres tout en étant l’interlocuteur unique des opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc.) qui souhaitent distribuer ce nouveau service de SVoD en France« .

Est-ce à dire que l’accord d’exclusivité entre Disney+ et Canal+ arriverait-il déjà à expiration ? Si tel est le cas, il n’est pas impossible que l’on retrouve prochainement le service de SVoD sur d’autres Box que la Livebox d’Orange.