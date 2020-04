Disney+ : l’application est disponible sur la Freebox Mini 4K et les Bbox

C’est fait, Disney+ est officiellement lancé en France. Si Orange et SFR n’offrent aucun accès à la plateforme de streaming, ce n’est pas le cas de Bouygues et de Free. Contre toute attente, les deux FAI permettent de visionner les programmes Disney+ via leur offre ADSL ou Fibre. Voici la liste des modèles de box compatibles.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A DISNEY+

À l’heure actuelle, les FAI n’ont pas trouvé d’accord avec Disney+ afin d’intégrer l’application de la plateforme de streaming à leur box TV. Seul Canal+ a signé un contrat d’exclusivité avec l’entreprise de Mickey, ce qui fait qu’il est « théoriquement » l’unique moyen de visionner les programmes de Disney+ sur la box TV d’un FAI.

Cependant, il existe certaines box qui sont bel et bien compatibles avec Disney+ et qui permettent dès à présent de profiter de la plateforme de SVoD : ces box, ce sont celles qui embarquent Android TV. Nul besoin de contourner la sécurité de votre box : c’est parfaitement légal et officiel, dès lors que l’application Disney+ est disponible dans le Play Store de ces box.

Quelles sont les box des FAI compatibles avec Disney+ ?

Actuellement, plusieurs box de FAI permettent d’accéder à Disney+. Il s’agit des boîtiers et offres d’abonnement suivants :

Freebox Mini 4K

Bbox Miami

Bbox Must

Bbox Ultym

Pour installer Disney+ sur l’une de ces box, rien de plus simple. Dirigez-vous sur le Google Play Store et lancez une recherche sur le terme Disney+. Période de lancement oblige, l’application apparaît même à l’heure actuelle dès la page d’accueil du Play Store. Une fois l’application téléchargée et installée sur votre box TV, il ne vous reste plus qu’à vous abonner au service de streaming, si ce n’est déjà fait.

Rappelons qu’un accès à Disney+ coûte 6,99 €/mois ou 69,99 €/an, et qu’il permet de créer 7 profils différents et de visionner des films et des séries sur 4 postes en simultané.

A lire aussi : Comparatif Disney+ vs Netflix, quel est le meilleur service pour les films et les séries ?