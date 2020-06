Disney+ promet le retour de la 4K en France dès le 8 juillet 2020

Disney+ annonce enfin le retour de la 4K en France ! Dès le 8 juillet 2020, les abonnés pourront regarder les séries et les films du catalogue en ultra haute définition. Le service de streaming avait accepté de brider la qualité de ses vidéos afin de ne pas surcharger le réseau Internet pendant le confinement, désormais levé depuis plusieurs semaines.

Lors de son lancement en France le 7 avril 2020, Disney+ ne proposait pas de séries et de films en 4K ou en Ultra HD. Afin de « réduire l’utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% », le service de Mickey se contentait de contenus en Full HD (1080p). Initialement, cette mesure proactive devait être mise en place pour une durée approximative de 30 jours.

Près de deux mois après la date butoir, et plusieurs semaines après la fin des mesures de confinement contre le Covid-19, Disney+ ne propose toujours pas les séries et les films de son catalogue en 4K. Suite aux demandes de plusieurs internautes, Disney+ a finalement annoncé le grand retour de la 4K dans une publication sur Twitter.

Sur le même sujet : Disney+ met fin à la période d’essai gratuite de 7 jours

« Nous sommes navrés pour ce désagrément. Nous pouvons vous confirmer que le gouvernement lève la restriction sur la 4k le 8 juillet 2020 » explique Disney+, rejetant visiblement la faute sur le gouvernement. Les autorités ont apparement décidé de prolonger les mesures visant à préserver la bande passante après la levée du confinement. Dans l’Hexagone, les interdictions de déplacement de la population ont pris fin le 11 mai 2020.

Et Netflix ?

Dans ces conditions, on ne peut qu’espérer que Netflix emboite le pas à son rival. Comme Disney+, le leader du streaming continue de brider la qualité de ses vidéos. Contrairement à son concurrent, Netflix propose toujours ses séries, films et documentaires en 4K et en Ultra HD mais a augmenté la compression des vidéos. La définition est donc la même mais la qualité de l’image a tout de même baissé. Face à la colère des abonnés Premium, Netflix s’est engagé à « lever les plafonds de débit que nous avons introduits en mars pays par pays ». Le service ne s’est pas montré plus précis mais on peut espérer que la situation se rétablisse dans les semaines à venir.