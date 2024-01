Disney s’attaque aux pirates qui partagent ce court-métrage de Mickey

Disney a envoyé des notifications de retrait à Google et à d'autres plateformes pour supprimer les liens vers des copies pirates de “Steamboat Silly”, le dernier épisode de la série Le monde merveilleux de Mickey Mouse.

Il y a quelques semaines, “Steamboat Willie” ou “Le bateau à vapeur de Willie” est entré dans le domaine public, après 95 ans de protection par le droit d'auteur. Cela signifie que n'importe qui peut utiliser, copier ou modifier la séquence originale sans l'autorisation de Disney. De nombreux fans ont profité de cette occasion pour en publier “Steamboat Willie” sur YouTube et d'autres plateformes, ainsi qu'en créant de nouvelles œuvres basées sur la première version de Mickey.

Le problème, c’est que Disney a découvert que certaines versions de Mickey avaient été partagées sans son autorisation, dont notamment “Steamboat Silly”, un hommage au 100e anniversaire de Disney. On retrouve dans le court-métrage de Disney+ de nombreux personnages classiques et des références à l'histoire de la société, mais surtout le Mickey Mouse original de “Steamboat Willie”.

Toutes les apparitions de Steamboat Willie ne peuvent pas être partagées

Bien que le Mickey de Steamboat Willie soit présent dans Steamboat Silly, cela ne donne pas le droit aux pirates de partager l’œuvre, puisque celle-ci est sortie l’été dernier. « Nous continuerons, bien entendu, à protéger nos droits sur les versions plus modernes de Mickey Mouse et d'autres œuvres qui restent soumises au droit d'auteur, et nous nous efforcerons d'éviter la confusion des consommateurs causée par des utilisations non autorisées de Mickey et de nos autres personnages emblématiques », a déclaré Disney dans un communiqué.

La société a envoyé des avis de retrait à Google et à d'autres plateformes pour supprimer les liens vers les copies piratées de l'épisode. Disney soutient donc que “Steamboat Silly” est une œuvre distincte et originale qui n'appartient pas au domaine public, malgré l’utilisation du même terme « Steamboat » dans le titre.

Le cas de Mickey Mouse et du domaine public est complexe et controversé, car les règles et les lois varient d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, tout le monde peut utiliser les séquences originales de “Steamboat Willie”, mais pas les versions ultérieures de Mickey Mouse ou d'autres œuvres encore protégées par Disney.