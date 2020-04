Profil enfant Disney+ : Comment le créer et quelles différences ?

Vous avez récemment souscrit à un abonnement Disney+ et vous souhaitez que vos enfants puissent aussi en profiter durant le confinement ? Sachez qu’il est possible de créer un profil enfant depuis votre espace personnalisé afin de contrôler les contenus proposés par la plateforme. Les étapes à suivre sont à découvrir dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A DISNEY+

Le service Disney+ est disponible en France depuis le 7 avril 2020. À 8 heures tapantes, de nombreux internautes se sont rués sur la plateforme de streaming pour souscrire à un abonnement parmi plusieurs packs. Dès l’activation de l’abonnement, les petits comme les grands peuvent alors profiter des contenus mis en ligne par le nouveau service de VOD. Les adultes peuvent ainsi créer plusieurs profils utilisateurs dont des profils destinés aux enfants.

Comment créer un profil enfant sur Disney+ ?

Au même titre que la résiliation d’un abonnement Disney+, le moyen le plus rapide et le plus simple pour créer un profil enfant est de le faire avec l’aide d’un navigateur Internet, pour cela, il faut vous rendre sur le site www.disneyplus.com/fr-fr puis vous

Connecter à votre compte Disney+ en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe

Cliquer sur l’icône associée à votre profil utilisateur (située dans le coin supérieur à droite de l’écran)

Cliquer sur l’encart correspondant à « Ajouter profil »

Choisir une icône et un nom pour le profil

Cocher la case « Profil Enfants » et cliquer sur enregistrer

Dès lors que le compte enfant est créé dans l’espace personnalisé de Disney+, les contenus pour adultes comme les films Marvel ou la saga Star Wars ne sont pas accessibles. Ils ont tout simplement été remplacés par des programmes jeunesse tels que « Mickey et ses amis », « Princesses », « Disney Junior », « Super-héros », « Action et Aventure » et « Animaux et nature » comme vous pouvez le constater sur le premier visuel ci-dessus.