Disney+ officialise la formule avec publicités à 5,99 € et laisse l’accès au catalogue tout entier

Vous pouvez maintenant jouir d’un abonnement à Disney+ pour 5,99 € par mois, mais pour profiter de cette offre, vous devrez accepter quelques interruptions publicitaires lors du visionnage de vos émissions préférées.

Disney a attendu le jour de la Toussaint pour officialiser un abonnement avec publicité à 5,99 €/mois dont la rumeur faisait état depuis l’été dernier. D’après le communiqué de la compagnie, il n’y aura pas de formule pure et dure quant à la fréquence et la durée de ces spots. « Ils varieront selon le type de contenu et les écrans publicitaires atteindront en moyenne 4 minutes par heure ». Autant dire que si vous regardez fréquemment la télévision, les interruptions sur la plateforme de streaming ne devraient pas vous déranger outre mesure.

Les abonnés n’ont aucun souci à se faire quant au contenu ou aux produits faisant l’objet de ces publicités. Disney assure ainsi que les annonces seront en « cohérence avec le système de contrôle parental renforcé, qui assure une expérience de visionnage adaptée à l’âge de chacun ». Elle s’engage ainsi à ne pas diffuser de publicité autour des contenus destinés aux plus jeunes ni pour les personnes qui ont activé le « mode Junior » ».

Disney+ lance l’abonnement avec publicité et ne modifie pas son offre de contenus

Si de nombreux clients pourraient considérer ce troisième plan comme invasif, le géant des loisirs voit surtout là une opportunité économique. Les revenus publicitaires devraient gonfler les recettes de la compagnie, et selon les dirigeants, « l’arrivée de la publicité sur Disney+ en France offre aux annonceurs de nouvelles opportunités de communication, permettant de diffuser leurs campagnes dans un environnement prestigieux ».

Netflix, Disney+, et même Prime Video, les principales plateformes de streaming de vidéos proposent maintenant un plan avec publicités. On notera aussi que Disney n’a pas fait dans l’originalité en fixant son nouvel abonnement avec publicité au même tarif que celui proposé par Netflix avec son abonnement Standard avec pub.