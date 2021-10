WandaVision : un spin-off sur Agatha Harkness en préparation ?

WandaVision, l'une des séries Marvel phares de Disney+, pourrait bien accueillir un spin-off centré sur le personnage d'Agatha Harkness. Kathryn Hahn reprendrait bien évidemment le rôle, tandis que la scénariste en chef de WandaVision Jac Schaeffer serait productrice exécutif du projet et principale scénariste.

WandaVision a ouvert le bal avec brio des séries Marvel sur Disney+, la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles. Elle a d'ailleurs valu à Disney l'obtention d'un Emmy Award. On doit bien évidemment ce succès à l'excellent scénario de Jac Schaeffer et aux interprétations impeccables de Elizabeth Olsen et Paul Bettany, mais aussi à celle de Kathryn Hahn, impériale dans le rôle de la sorcière Agatha Harkness.

Et justement, d'après des informations obtenues par le site Variety, un spin-off centré sur l'antagoniste de WandaVision est en préparation pour Disney+. Décrite comme une comédie noire, on retrouverait dans le rôle titre de la série Kathryn Hahn, tandis que la scénariste en chef de WandaVision Jac Schaeffer aurait les casquettes de scénariste principal et de productrice exécutif du projet.

Il s'agirait du premier projet initié par Schaeffer avec Marvel depuis la signature d'un accord en mai 2021 avec Marvel Studios et la 20th Century Television. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle doit enchanter les fans de Marvel, Agatha Harkness étant un personnage central de l'univers de la Maison aux idées.

Disney et Marvel ont largement de quoi exploiter Agatha Harkness

Rappelons que Agatha Harkness est l'une des sorcières les plus puissantes et les plus anciennes de la Terre. Elle a survécu au procès des sorcières de Salem, et elle a été impliqué dans de nombreux évènements d'importance, tant du côté du bien que du mal. Elle entretient un lien particulier avec Wanda Maximoff, puisque c'est grâce à Agatha qu'elle deviendra Scarlett Witch aka la Sorcière rouge. Agatha Harkness a également joué un rôle important dans les Quatre Fantastiques, puisqu'elle a été présentée pour la première fois dans des comics publiés en 1970 comme la gouvernante de Franklin Richards, le fils de Reed et Sue Richards. Elle a combattu aux côtés des Quatre Fantastiques jusqu'à ce qu'elle devienne la tutrice de Wanda.

Bien entendu, ce ne sont que des exemples des multiples implications et apparitions du personnage dans l'univers Marvel, et il y a fort à parier que tout cela représente un terrain fertile sur lequel Marvel Studios pourra appuyer sa série. Pour l'heure, il conviendra toutefois de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Disney.

Source : Variety