Disney+ repousse la sortie de la série Miss Marvel à l’automne 2022

Les fans de Miss Marvel vont devoir attendre avant de voir la série débarquer sur Disney+. Christine McCarthy, CFO du groupe de divertissement, a déclaré que le projet ne verra pas le jour avant l’automne 2022. Sa sortie était initialement prévue pour le début de l’année prochaine, mais a visiblement subi le même traitement que de nombreux autres contenus.

Il ne fait pas bon d’être un projet Disney+ en ce moment. Ils sont en effet nombreux à voir leur date de sortie repoussée, au grand dam des fans. Certains sont même privés de sortie dans les salles de cinéma. Plusieurs films voient donc leur lancement décalé, mais les séries ont également droit à un traitement similaire. C’est notamment le cas de Miss Marvel.

Selon Christine McCarthy, CFO de Disney, la série dédiée à l’héroïne ne sera pas disponible sur la plateforme avant l’automne 2022. Pour avoir une date précise, il va falloir repasser. « Le quatrième trimestre [2022] sera probablement plus représentatif de ce à quoi pourrait ressembler notre liste de programmes, une fois que tous nos studios créatifs auront produit un contenu tent-pole [qui soutiennent les investissements effectués par la firme, nldr] », explique-t-elle.

Miss Marvel sera disponible à l'automne 2022 sur Disney+

Disney préfère donc s’assurer d’avoir de multiples succès potentiels en stock avant de les diffuser en simultané. « Le quatrième trimestre sera la première fois dans l’histoire de Disney+ que nous prévoyons de diffuser des contenus originaux de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et NatGeo, le tout en un seul trimestre. Cela inclut des titres très attendus tels que Miss Marvel, Andor et Pinocchio », continue Christine McCarthy.

En 2021, Disney+ a en effet enchaîné les séries populaires. Entre Wandavision, Loki et Falcon et le Soldat de l’hiver, la plateforme a connu une période très faste durant plusieurs mois, qui lui a permis de faire grossir son nombre d’abonnés de manière significative. Et il ne s’agit là que de séries Marvel. L’univers Star Wars se porte également extrêmement bien, grâce à The Mandalorian.

Miss Marvel a eu droit à son premier comic en 2014. Créée par Sana Amanat, G. Willow Wilson et Adrian Alphona, elle est la première héroïne musulmane de Marvel. L’attente est donc très grande du côté des fans, qui ont eu la confirmation en 2019 qu’une série est en préparation. Cette dernière n’est pas la seule à avoir été décalée : 7 autres films tirés de l’univers ont été repoussés.

