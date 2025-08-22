On en sait plus sur la nouvelle enceinte connectée de Google, propulsée par Gemini évidemment

Google prépare une nouvelle enceinte connectée, dont le principal argument sera la présence de Gemini, son assistant IA.

Lors de la conférence d'annonce des Pixel 10 Made by Google, nous avons eu un bref aperçu d'un nouveau produit à venir, mais sur lequel Google ne s'est pas attardé : une enceinte connectée. Les smartphones et la montre connectée de la marque ont volé la vedette aux autres appareils pendant l'événement, mais certaines informations nous parviennent quant à ce qu'il faut attendre de cette enceinte.

On pouvait s'en douter, Android Headlines confirme : il s'agira de la première enceinte connectée de Google livrée nativement avec l'assistant IA Gemini. Celui-ci va bientôt remplacer Google Assistant sur les anciens modèles de smart speakers, et c'est tout logiquement qu'il sera intégré immédiatement sur les futures références du constructeur.

Gemini au cœur de l'expérience d'une nouvelle enceinte connectée Google

Le média explique avoir eu accès à d'autres visuels de l'enceinte connectée, qui n'ont pas été rendus publics par Google pour l'instant. Il nous apprend que l'appareil sera disponible dans quatre coloris : rouge vif, vert clair, noir et blanc (porcelaine). Son design rappelle celui du HomePod Mini, mais en plus imposant. Le voyant lumineux est positionné au niveau de la partie inférieure, comme sur les Amazon Echo Dot des dernières générations, et entoure l'enceinte de manière circulaire. La finition est en tissu, comme sur le Nest Mini et le HomePod Mini, un matériau qui se fond généralement bien dans la décoration intérieure.

L'enceinte est compatible avec le protocole Matter. Elle pourra être couplée avec un Google TV Streamer pour améliorer l'expérience audio du téléviseur. Avec plusieurs appareils, il sera possible de jouir d'un son spatial. De nouvelles voix plus naturelles sont attendues grâce à Gemini, qui pourra établir des routines, rechercher des fichiers multimédias et de la musique, ou vous prévenir quand il détecte un événement anormal (bruits inhabituels, comme un bris de verre ou l'alarme du détecteur de fumée) quand vous êtes absent.

Android Headlines pronostique un lancement de ce produit pour fin octobre au plus tôt, ou au printemps avec le Pixel 10a au plus tard.