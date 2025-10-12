Comment accéder à Sora 2 en France ? Découvrez le générateur vidéo IA ultra-réaliste de ChatGPT

OpenAI, le créateur de ChatGPT, lance Sora 2, un outil de génération de vidéos ultra-réalistes alimenté par l’IA. Il est disponible pour l’instant uniquement aux États-Unis et au Canada. Dans cet article, nous vous montrons comment y accéder depuis la France.

OpenAI a récemment lancé Sora 2, son modèle d'intelligence artificielle dédié à la création de vidéos. Cette application fonctionne comme un réseau social : une sorte de TikTok alimenté par des vidéos de 10 secondes générées par l’IA.

Sora 2 s’appuie sur une version nettement plus avancée du modèle d’OpenAI. Celui-ci a atteint un niveau de réalisme impressionnant, réduisant encore plus la frontière entre le virtuel et le réel.

En plus de ce photoréalisme saisissant, Sora 2 simule parfaitement les lois de la physique (mouvements, gravité, effets de lumière, etc.). Vous pouvez ainsi donner vie à votre imagination en transformant vos idées créatives en vidéos d’une qualité cinématographique.

L'une des principales nouveautés de Sora 2 est la fonctionnalité “Caméo”. Elle permet de créer une doublure numérique d'une personne. Il suffit d'enregistrer une courte séquence avec un visage et une voix, et Sora peut ensuite générer des vidéos réalistes avec ce personnage.

Cette fonctionnalité laisse libre court à des deepfakes crédibles et parfois hilarants. Le réseau social est déjà inondé de ce type de vidéos. Et même Sam Altman, le CEO d'OpenAI, n’y échappe pas.

Comment accéder à Sora 2 depuis la France ?

Quelques jours après son lancement, Sora 2 enregistrait déjà plus d’un million d’utilisateurs, comme l’a annoncé OpenAI. Pourtant, l’outil n’est disponible que dans deux pays pour l’instant : les États-Unis et le Canada.

Aucune annonce n’a été faite quant à sa disponibilité en Europe. Mais si vous êtes pressé de l’essayer, il existe une méthode (en plusieurs étapes) pour y accéder depuis n’importe quel pays.

Installez un VPN

Pour commencer, vous devez faire croire à Sora que vous êtes aux États-Unis ou au Canada. Le seul moyen d’y parvenir sans y être physiquement est d’utiliser un VPN.

Abonnez-vous à un VPN fiable comme Surfshark (à partir de 1,99 euros par mois).

comme Surfshark (à partir de 1,99 euros par mois). Installez et Ouvrez l’application VPN.

Connectez-vous à un serveur aux États-Unis ou au Canada.

Créez un compte Apple américain

En plus de n’d’être accessible qu’en Amérique du Nord, Sora est seulement disponible sur iOS. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe aussi une version web que vous pouvez utiliser depuis n’importe quel système d’exploitation via un navigateur.

Si vous n’avez pas d’iPhone ou si vous ne voulez pas créer un compte Apple américain, passez directement à la section suivante. Pour utiliser Sora via l’application mobile iOS depuis la France :

Rendez-vous sur la page account.apple.com

Appuyez sur Créer votre compte Apple

Renseignez toutes les informations nécessaires. Mais l’étape la plus importante est la sélection de la région. Choisissez États-Unis lors de la création du compte.

Une fois le compte crée, déconnectez-vous de votre compte Apple habituel sur votre iPhone

sur votre iPhone Connectez-vous avec votre nouvel identifiant américain

Rendez-vous sur l’App Store et téléchargez Sora by Open AI

Obtenez un code d’invitation

Sora 2 est pour le moment accessible uniquement sur invitation. La dernière condition pour y accéder est donc d’obtenir un code. Mais rassurez-vous : cela reste relativement simple.

Pour obtenir un code d’invitation facilement, passez par le Canal #Sora-2 du serveur officiel d’OpenAI sur Discord.

Rejoignez-donc le serveur Discord d’OpenAI.

Assurez-vous que vos comptes OpenAI (ChatGPT) et Discord sont liés. Dans la rubrique #openai-verification, cliquez sur Verify with OpenAI et suivez les étapes pour vérifier le compte (cela peut prendre quelques minutes).

Une fois le compte vérifié, rendez-vous dans le canal #Sora-2-codes. Des codes d’invitation y sont publiés constamment par les membres.

Comment accéder à Sora 2 ?

Pour utiliser Sora 2, assurez-vous d’être connecté à un serveur américain ou Canadien avec votre VPN. Ensuite, tout le monde peut y accéder depuis un navigateur web en allant sur le site sora.chatgpt.com. Ou si vous disposez d’un iPhone et d’un compte Apple américain, installez et ouvrez Sora sur votre appareil.

Connectez-vous avec votre compte Open AI (ChatGPT)

Renseignez le code d’invitation quand il vous sera demandé.

Vous êtes désormais connecté à Sora 2. Laissez libre court à votre imagination. L’application permet de générer des vidéos de 10 secondes. Chaque utilisateur peut poster ses créations ou décider de les garder en privé. Vous pouvez les voir dans le menu brouillon (draft).

