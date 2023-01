Vinyles : le 33 tours se plante en 2022 avec une croissance inquiétante

Le retour en grâce du vinyle pourrait-il prendre fin en 2023 ? Après des années de croissance exponentielle, le secteur a enregistré pour la 1re fois une augmentation de ventes de 4,2 % seulement en 2022. On est loin des progressions à deux chiffres constatées en 2020 et 2021.

Depuis plus de dix ans maintenant, les disques vinyles en 33 et 45 tours connaissent une seconde jeunesse. Ce retour en grâce se matérialise surtout par des chiffres de ventes impressionnants. En 2020 par exemple, les ventes de vinyles ont dépassé pour la première fois celles des CD aux Etats-Unis. Petit à petit, le vinyle est donc redevenu un objet culturel tendance et populaire.

En 2022 d'ailleurs, les vinyles se sont mieux vendus au Royaume-Uni que les jeux PS5, le CD/DVD ou les Blu-Ray. Mais attention toutefois, la remontada du 33 tours pourrait prendre un sérieux coup d'arrêt en 2023 si l'on en croit les derniers chiffres du US 2022 Luminate Year-End Music Report.

Une croissance inquiétante pour le vinyle en 2022

Grâce à cette étude, on apprend que la croissance du secteur du vinyle a freiné des quatre fers en 2022, avec une augmentation des ventes de seulement 4,2 %. Une hausse risible, voire inquiétante, en comparaison des croissances enregistrées en 2020 (46,2 %) et 2021 (51,4%).

Pour l'heure, impossible de savoir si cette chute des ventes aurait un impact conséquent et durable sur la santé de l'industrie du vinyle. Mais comment expliquer ces résultats ? Une pénurie de platines sur les marchés mondiaux ? Sur ce point, Luminate est catégorique, le matériel de lecture n'est pas en cause puisque 50 % des consommateurs qui ont acheté des vinyles ces 12 derniers mois n'ont même pas de platine à la maison. Non, le responsable serait plutôt le dernier disque de Taylor Swift.

L'album de Taylor Swift a saturé les usines de presse

En 2022, la chanteuse américaine a lancé son nouvel album Midnights. Une sortie miraculeuse qui a d'ailleurs permis au secteur de garder la tête hors de l'eau, puisque le vinyle de l'album s'est écoulé à plus de 945 000 exemplaires, rien qu'aux Etats-Unis. Selon Luminate, il s'agit du vinyle le plus vendu depuis 1991, rien que ça.

Après la publication des mauvais chiffres de ventes des vinyles en 2022, de nombreux experts sur Twitter ont rejeté la faute sur Taylor Switft et d'autres artistes en vogue, les accusant à juste titre de monopoliser les capacités de production des usines de presse. Avec des sites saturés par des commandes de plusieurs millions de disques pour un seul artiste, certains artistes indépendants ou ceux disposant d'une fan base plus restreinte sont forcément relégués à la dernière ligne du carnet de commandes. Et qui dit moins d'offres dit moins de demandes.

Il est temps d'investir dans les capacités de production

Pire encore, il faut préciser que Taylor Swift propose son album au format vinyle dans quatre éditions différentes ! La chose n'est cependant pas nouvelle, puisque Led Zeppelin avait pour habitude de lancer plusieurs pochettes pour ses albums dans les années 70. Qu'est-ce qui a changé alors ? Les capacités de production à disposition.

En vérité, Taylor Swift n'est pas à blâmer, bien au contraire. Il faut plutôt pointer du doigt l'industrie du disque, qui malgré la tendance à la hausse des ventes de vinyles depuis plus de 10 ans maintenant, n'a pas investi suffisamment pour assurer la demande. Résultat, lorsqu'un mastodonte comme Midnights arrive dans les usines de presse, avec des tirages se comptant en millions d'exemplaires, le système est saturé. Et les vinyles d'autres artistes se retrouvent forcément impactés (report de sortie, voire annulation). Toutefois, la situation pourrait s'améliorer avec l'ouverture de nouvelles usines, notamment dans le Tennessee. L'Etat américain souhaite devenir un nouveau pôle de la production de vinyles aux USA.

Source : TechRadar